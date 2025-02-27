Трамп ответил, до сих пор ли считает Зеленского "диктатором"
Киев • УНН
Дональд Трамп отрицает, что называл Владимира Зеленского диктатором. Неделю назад Трамп критиковал украинского президента, назвав его «диктатором без выборов».
Президент США Дональд Трамп отрицает, что называл Президента Украины Владимира Зеленского диктатором. Об этом он сказал в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, до сих пор ли считает украинского лидера "диктатором", передает УНН.
"Разве я это говорил?", - ответил Трамп.
Он добавил, что не может поверить, что назвал Зеленского диктатором.
Напомним
На прошлой неделе Трамп резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов".
Лидеры Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии и Британии раскритиковали заявление Трампа, который назвал Зеленского "диктатором без выборов". КМИС опроверг слова Трампа о 4% рейтинге Зеленского, указав на 60% доверия украинцев.
Владимир Зеленский заявил, что не обижается на президента США Дональда Трампа за то, что тот назвал его "диктатором".