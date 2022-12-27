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Почти 90% украинцев против восстановления СССР – опрос

Почти 90% украинцев против восстановления СССР – опрос

Киев • УНН

 • 334367 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. 87% украинцев пока не стремятся к восстановлению СССР и только 3% – однозначно этого хотят. Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова, передает УНН.

Детали

Если в 2000 году лишь немногим более половины (53%) респондентов однозначно отвечали, что не стремятся к восстановлению Советского Союза, а в 2021 году доля таких составляла уже 69%, то по данным последнего опроса – 87%. Однозначно хотят восстановления СССР только 3% опрошенных, в 2000 году таковых было 19%, в 2021 году – 10%. Еще 11% ответили «да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально» (в 2000 – 28,5%, в 2021 – 21%).

Доля тех, кто не хотел бы восстановления СССР, на Юге и Востоке страны (соответственно 72% и 81%) несколько ниже, чем на Западе (93%) и в Центре (89%). Но опросы показывают, что все же во всех регионах противники восстановления СССР составляют подавляющее большинство.

Среди представителей старшей возрастной группы, те, кто не хотел бы восстановления Советского Союза, также составляют подавляющее большинство (74,5%). Среди тех, кому меньше 30 лет, эта доля составляет 95%.

Среди опрошенных, кто в семье разговаривает на русском языке, количество противников восстановления СССР составляет 79%, а среди разговаривающих на украинском – 90%.

Результаты социологического опроса проводились социологической службой Центра Разумкова при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине с 22 сентября по 1 октября 2022 года. Опрос методом face-to-face проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не велись боевые действия, в 112 населенных пунктах (57 городских и 55 сельских) по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора. Опрошено 2021 респондента в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки не превышает 2,3%.

Напомним

Более 78% опрошенных оптимистично оценивают будущее Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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