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Майже 90% українців проти відновлення СРСР – опитування

Майже 90% українців проти відновлення СРСР – опитування

Київ • УНН

 • 334368 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. 87% українців наразі не прагнуть відновлення СРСР і лише 3% – однозначно цього хочуть. Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова, передає УНН.

Деталі

Якщо у 2000 році лише трохи більше половини (53%) респондентів однозначно відповідали, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу, а у 2021 році частка таких становила вже 69%, то за даними останнього опитування – 87%. Однозначно хочуть відновлення СРСР лише 3% опитаних, у 2000 році таких було 19%, у 2021 році – 10%. Ще 11% відповіли «так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально» (у 2000 – 28,5%, у 2021 – 21%).

Частка тих, хто не хотів би відновлення СРСР, на Півдні і Сході країни (відповідно 72% і 81%) дещо нижча, ніж на Заході (93%) і в Центрі (89%). Але опитування показують, що все ж всіх регіонах противники відновлення СРСР становлять переважну більшість.

Серед представників найстаршої вікової групи, ті, хто не хотів би відновлення Радянського Союзу, також становлять переважну більшість (74,5%). Серед тих, кому менше 30 років, ця частка складає до 95%.

Серед опитаних, хто в родині розмовляє російською мовою, кількість противників відновлення СРСР становить 79%, а серед тих, хто розмовляє українською – 90%.

Результати соціологічного опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року. Опитування методом face-to-face проводилося у лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не велися бойові дії, у 112 населених пунктах (57 міських та 55 сільських) за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо

Понад 78% опитаних оптимістично оцінюють майбутнє України. Про це свідчать результати опитування проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Українські Національні Новини

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