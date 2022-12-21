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Переважна більшість українців оптимістично оцінюють майбутнє України – опитування

Переважна більшість українців оптимістично оцінюють майбутнє України – опитування

Київ • УНН

 • 474649 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Понад 78% опитаних оптимістично оцінюють майбутнє України. Про це свідчать результати опитування проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє УНН.

Цитата

«Показово також, що попри повномасштабну війну і викликані нею соціальні, економічні та енергетичні проблеми, 78,5% опитаних оптимістично оцінюють майбутнє України, 88% – майбутнє їхньої громади», - йдеться у результатах соцопитування.

Додамо

У КМІС заявляють, що опитування вчергове засвідчило, що підтримка реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади (децентралізацію) з року в рік зростає. Нагадаємо, що у період з 2015 до 2021 року частка тих, хто вважає децентралізацію потрібною, збільшилася з 59% до 63%. Цього року показник підтримки зріс до рекордних 76,5%, бо ті, хто раніше сумнівалися, наразі переконалися у користі реформи. Противників реформи поменшало з 16% минулого року до 14% цьогоріч.

Довідка

Дослідження проводилося на усій території України, крім територій, які були вже тимчасово окупованими станом на 23 лютого 2022 року. Для аналізу використовувалися дві вибірки: загальноукраїнська (2000 інтерв’ю) та внутрішньо перемішені особи (701 інтерв’ю). Похибка не перевищує 2,4% для всеукраїнської вибірки і 4,1% для вибірки ВПО.

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