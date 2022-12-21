Подавляющее большинство украинцев оптимистично оценивают будущее Украины – опрос

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«Показательно также, что, несмотря на полномасштабную войну и вызванные ею социальные, экономические и энергетические проблемы, 78,5% опрошенных оптимистично оценивают будущее Украины, 88% – будущее их громады», - говорится в результатах соцопроса.

Добавим

В КМИС заявляют, что опрос в очередной раз показал, что поддержка реформы местного самоуправления и территориальной организации власти (децентрализацию) из года в год растет. Напомним, что в период с 2015 по 2021 год доля тех, кто считает децентрализацию нужной, увеличилась с 59% до 63%. В этом году показатель поддержки вырос до рекордных 76,5%, потому что те, кто раньше сомневались, убедились в пользе реформы. Противников реформы уменьшилось с 16% в прошлом году до 14% в этом году.

Справка

Исследование проводилось на всей территории Украины, кроме территорий, которые были уже временно оккупированы по состоянию на 23 февраля 2022 года. Для анализа использовались две выборки: общеукраинская (2000 интервью) и внутренне перемешанные лица (701 интервью). Погрешность не превышает 2,4% для всеукраинской выборки и 4,1% для выборки ВПЛ.