СБУ зібрала докази проти колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка, який фінансує війну рф проти України. Йому заочно повідомили про підозру у пособництві державі-агресору.

Фінансує війну рф проти України: Клименку, який був міністром за Януковича, заочно повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, який допомагає рф фінансувати війну проти нашої держави. Йому заочно повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Як повідомили в Службі безпеки, фігурант займав "крісло" в уряді часів Януковича та входив до близького оточення сім’ї президента-втікача. В лютому 2014 року ексміністр виїхав до рф, де співпрацює з окупантами та переховується від правосуддя.

За матеріалами справи, у москві Клименко заснував фінансово-промислову групу, яка отримує прибутки з видобувної галузі на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

Як встановило розслідування, у 2024 році ексміністр та гендиректор підконтрольного холдингу включили до його складу захоплену рашистами місцеву шахту "Білоріченська".

Це підприємство є одним з найбільших в Україні за видобутком високовартісного антрациту.

Щоб взяти його під контроль, спільник Клименка уклав угоду з окупаційним "міністром палива, енергетики та вугільної промисловості лнр" на оренду шахти з подальшим її викупом.

Також до "умов договору" входила передача компанії ексміністра двох допоміжних підприємств.

Після цього фігуранти отримали у федеральному агентстві по надрокористуванню росії ліцензію на розробку вугільних пластів шахти.

Щоб отримати відповідний "дозвіл", Клименко задіяв особисті зв’язки в уряді країни-агресора та окупаційній адміністрації рф на Луганщині.

Більшу частину отриманих прибутків ворожі пособники витрачають на спонсорування військових формувань рашистів у вигляді сплати податків до російського бюджету.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Клименку та його спільнику про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій за попередньою змовою групою осіб з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень окупаційної адміністрації рф) 

- йдеться у повідомленні.

У СБУ додали, що тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Контекст

Олександр Клименко був міністром доходів і зборів України з 24 грудня 2012 року по 27 лютого 2014 року. Він є колишнім підприємцем та проросійським політиком, представником "Сім'ї Януковича". Наразі він перебуває у розшуку українських спецслужб.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Луганська область
Служба безпеки України
Україна