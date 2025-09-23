російському судді, який відправляє полонених нацгвардійців до тюрем рф, повідомлено про підозру
Київ • УНН
СБУ повідомила про підозру судді Південного окружного військового суду рф олексію магомадову. Він призначив 17 років позбавлення волі полоненому воїну Нацгвардії України.
Служба безпеки зібрала доказову базу на суддю Південного окружного військового суду рф олексія магомадова, який призначив 17 років позбавлення волі полоненому воїну однієї з бригад Нацгвардії України. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, йдеться про суддю Південного окружного військового суду рф олексія магомадова.
Як встановило розслідування, 11 вересня 2024 року він призначив 17 років позбавлення волі в колоні суворого режиму полоненому воїну однієї з бригад Національної гвардії України. Щоб влаштувати показове "судилище", Магомадов використав надумані обвинувачення проти воїна Сил безпеки та оборони
Тим самим рашист продовжив серію незаконних вироків з боку російської судової системи щодо українських військовополонених, які є комбатантами і не підлягають кримінальній відповідальності за бойові дії.
На підставі задокументованих доказів слідчі СБУ заочно повідомили Магомадову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 99 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).
Раніше Служба безпеки кваліфікувала за цією ж статтею злочини з боку ще двох суддів-рашистів: костянтина простова та сергія образцова, які призначали тюремні строки українським полоненим.
Фінансує війну рф проти України: Клименку, який був міністром за Януковича, заочно повідомили про підозру11.09.25, 16:30 • 3311 переглядiв