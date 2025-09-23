російському судді, який відправляє полонених нацгвардійців до тюрем рф, повідомлено про підозру

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
12:09 • 4554 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 6556 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 29861 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 28403 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 30499 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 45623 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 46915 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 43626 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 68218 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69990 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
50%
751мм
Популярнi новини
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 24453 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 20803 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 8102 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 11860 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 7774 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 4552 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 8098 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 21092 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 24727 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 29852 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Метте Фредеріксен
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Естонія
Данія
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 1554 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 69123 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 32490 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 48152 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 99617 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Financial Times
Безпілотний літальний апарат
Facebook
Х-47М2 «Кинджал»

російському судді, який відправляє полонених нацгвардійців до тюрем рф, повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 74 перегляди

СБУ повідомила про підозру судді Південного окружного військового суду рф олексію магомадову. Він призначив 17 років позбавлення волі полоненому воїну Нацгвардії України.

російському судді, який відправляє полонених нацгвардійців до тюрем рф, повідомлено про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на суддю Південного окружного військового суду рф олексія магомадова, який призначив 17 років позбавлення волі полоненому воїну однієї з бригад Нацгвардії України. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, йдеться про суддю Південного окружного військового суду рф олексія магомадова.

Як встановило розслідування, 11 вересня 2024 року він призначив 17 років позбавлення волі в колоні суворого режиму полоненому воїну однієї з бригад Національної гвардії України. Щоб влаштувати показове "судилище", Магомадов використав надумані обвинувачення проти воїна Сил безпеки та оборони

- йдеться у повідомленні.

Тим самим рашист продовжив серію незаконних вироків з боку російської судової системи щодо українських військовополонених, які є комбатантами і не підлягають кримінальній відповідальності за бойові дії.

На підставі задокументованих доказів слідчі СБУ заочно повідомили Магомадову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 99 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).

Раніше Служба безпеки кваліфікувала за цією ж статтею злочини з боку ще двох суддів-рашистів: костянтина простова та сергія образцова, які призначали тюремні строки українським полоненим.

Фінансує війну рф проти України: Клименку, який був міністром за Януковича, заочно повідомили про підозру11.09.25, 16:30 • 3311 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Національна гвардія України
Служба безпеки України