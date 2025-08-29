Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиян

Правоохранительные органы задокументировали факт жестокого обращения российских оккупантов с украинскими военнопленными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Детали

В августе текущего года вблизи села Миролюбовка Гродовской поселковой общины Покровского района Донецкой области россияне захватили военнослужащего Сил обороны Украины. Они завели в подвал захваченного дома, в котором на коленях со связанными за спиной руками находились еще 7 украинских защитников.

Во время допросов оккупанты пытали пленных - отрезали потерпевшим части тел, после чего перерезали им горло. Тела они сбрасывали в яму и закидывали их мусором. Однако один из пленных выжил и в течение 5 суток, несмотря на открытые раны и тяжелые травмы, добирался до украинских позиций. Сейчас он находится в медицинском учреждении.

По данному факту возбуждено производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны). В данном случае речь идет о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, сопряженном с умышленным убийством.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российский оккупант, расстрелявший двух гражданских в Купянском районе Харьковской области, а затем попавший в плен Сил обороны Украины, предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное лишение свободы.