Эксклюзив
08:48 • 5118 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 19246 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 20080 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 29742 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 53845 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 58748 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 134527 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 69288 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 78272 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113572 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиян

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Российские оккупанты пытали и убивали украинских военнопленных возле Миролюбовки в Донецкой области. Один из пленных выжил, добрался до украинских позиций и находится в медучреждении.

Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиян

Правоохранительные органы задокументировали факт жестокого обращения российских оккупантов с украинскими военнопленными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Детали

В августе текущего года вблизи села Миролюбовка Гродовской поселковой общины Покровского района Донецкой области россияне захватили военнослужащего Сил обороны Украины. Они завели в подвал захваченного дома, в котором на коленях со связанными за спиной руками находились еще 7 украинских защитников.

Во время допросов оккупанты пытали пленных - отрезали потерпевшим части тел, после чего перерезали им горло. Тела они сбрасывали в яму и закидывали их мусором. Однако один из пленных выжил и в течение 5 суток, несмотря на открытые раны и тяжелые травмы, добирался до украинских позиций. Сейчас он находится в медицинском учреждении.

По данному факту возбуждено производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны). В данном случае речь идет о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, сопряженном с умышленным убийством.

Это преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российский оккупант, расстрелявший двух гражданских в Купянском районе Харьковской области, а затем попавший в плен Сил обороны Украины, предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Донецкая область
Харьковская область
Украина