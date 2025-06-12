Окупант, який розстріляв цивільних на Харківщини, постане перед судом

Докази на дії військового зс рф - за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, - направлено до суду. Фігуранту справи загрожує довічне позбавлення волі. Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора та пресслужбу СБУ.

Слідчі зібрали докази на військовослужбовця зс рф, який у жовтні 2024 року розстріляв двох цивільних жителів на Купʼянщині у Харківській області.

Встановлено, що 21-річний обвинувачений з позивним "Дух" (за даними СБУ йдеться про 21-річного громадянина рф Артема Кулікова), брав участь у бойових діях проти українських оборонців у районі навколо Куп'янську. У жовтні 2024 року він дислокувався в в одному з місцевих селищ. Слідство вказує, що Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельчанину евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

У прокуратурі уточнюють, що троє цивільних чоловіків тоді приїхали до населеного пункту, щоб врятувати вціліле майно. Але бійці зс рф затримали та ув'язнили українських цивільних, а згодом, за даними слідства, -окупанти намагалися "вибити" з них інформацію про місця дислокації українських військ. Загарбники піддавали мирних мешканців допитам, повідомляє звіт правоохоронців. Однак одному з полонених вдалось втекти.

Згодом, 8 жовтня 2024 року фігурант по рації отримав наказ змінити позицію. Наказ було надано "Духу" від безпосереднього командира з позивним "Граф", - особа останнього наразі встановлюється.

Цей же командир наказав вбити затриманих чоловіків. Протягом кількох діб обвинувачений розстріляв полонених з автомата. За даними слідства - Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків прямо в будинку їхнього односельця