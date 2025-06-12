Окупант, який розстріляв цивільних на Харківщини, постане перед судом
Київ • УНН
Військовий зс рф розстріляв двох цивільних у Куп'янському районі. Йому загрожує довічне ув'язнення. Обвинувальний акт вже передано до суду.
Докази на дії військового зс рф - за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, - направлено до суду. Фігуранту справи загрожує довічне позбавлення волі. Передає УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора та пресслужбу СБУ.
Деталі
Слідчі зібрали докази на військовослужбовця зс рф, який у жовтні 2024 року розстріляв двох цивільних жителів на Купʼянщині у Харківській області.
Встановлено, що 21-річний обвинувачений з позивним "Дух" (за даними СБУ йдеться про 21-річного громадянина рф Артема Кулікова), брав участь у бойових діях проти українських оборонців у районі навколо Куп'янську. У жовтні 2024 року він дислокувався в в одному з місцевих селищ. Слідство вказує, що Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельчанину евакуюватися на підконтрольну Україні територію.
У прокуратурі уточнюють, що троє цивільних чоловіків тоді приїхали до населеного пункту, щоб врятувати вціліле майно. Але бійці зс рф затримали та ув'язнили українських цивільних, а згодом, за даними слідства, -окупанти намагалися "вибити" з них інформацію про місця дислокації українських військ. Загарбники піддавали мирних мешканців допитам, повідомляє звіт правоохоронців. Однак одному з полонених вдалось втекти.
Згодом, 8 жовтня 2024 року фігурант по рації отримав наказ змінити позицію. Наказ було надано "Духу" від безпосереднього командира з позивним "Граф", - особа останнього наразі встановлюється.
Цей же командир наказав вбити затриманих чоловіків. Протягом кількох діб обвинувачений розстріляв полонених з автомата. За даними слідства - Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків прямо в будинку їхнього односельця
Того ж дня, під час штурму будівлі, в якій дислокувались окупанти, обвинувачений був взятий у полон Силами оборони України. Наразі він перебуває під вартою.
Під час допиту полоненого було з’ясовано, що військове командування російських військ регулярно віддає накази підлеглим вбивати цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях України.
Наразі обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду.
Обвинувальний акт стосовно фігуранта прокурорами Харківської обласної прокуратури скеровано до суду. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
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