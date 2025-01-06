Зв'язали руки та розстріляли в потилицю: росіяни ймовірно вбили трьох українських військовополонених

російські війська 3 січня ймовірно розстріляли трьох українських полонених бійців біля населеного пункту Нескучне Донецької області, написав у понеділок уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Ми вкотре стаємо свідками звірств, що демонструють справжнє обличчя держави-агресора. 3 січня неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області, російські окупанти вчинили жахливий злочин — ймовірно розстріляли трьох українських військовополонених - написав Лубінець у Telegram.

Омбудсмен вказав, що за інформацією DeepState, росіяни зв'язали їм руки та розстріляли в потилицю.

Лубінець наголосив, що росія демонструє нехтування міжнародними нормами катуючи, знущаючись чи позбавляючи життя військовополонених.

"Я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вкотре негайно звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об'єднаних Націй. Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів", - заявив Лубінець.

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