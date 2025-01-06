Зв'язали руки та розстріляли в потилицю: росіяни ймовірно вбили трьох українських військовополонених
Київ • УНН
російські військові ймовірно стратили трьох українських військовополонених біля села Нескучне на Донеччині 3 січня. За даними DeepState, полоненим зв'язали руки та розстріляли в потилицю.
російські війська 3 січня ймовірно розстріляли трьох українських полонених бійців біля населеного пункту Нескучне Донецької області, написав у понеділок уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Ми вкотре стаємо свідками звірств, що демонструють справжнє обличчя держави-агресора. 3 січня неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області, російські окупанти вчинили жахливий злочин — ймовірно розстріляли трьох українських військовополонених
Омбудсмен вказав, що за інформацією DeepState, росіяни зв'язали їм руки та розстріляли в потилицю.
Лубінець наголосив, що росія демонструє нехтування міжнародними нормами катуючи, знущаючись чи позбавляючи життя військовополонених.
"Я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вкотре негайно звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об'єднаних Націй. Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів", - заявив Лубінець.
Черговий розстріл полонених українських бійців армією рф: розпочато розслідування23.12.24, 05:38 • 109353 перегляди