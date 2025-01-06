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Зв'язали руки та розстріляли в потилицю: росіяни ймовірно вбили трьох українських військовополонених

Зв'язали руки та розстріляли в потилицю: росіяни ймовірно вбили трьох українських військовополонених

Київ • УНН

 • 22557 перегляди

російські військові ймовірно стратили трьох українських військовополонених біля села Нескучне на Донеччині 3 січня. За даними DeepState, полоненим зв'язали руки та розстріляли в потилицю.

російські війська 3 січня ймовірно розстріляли трьох українських полонених бійців біля населеного пункту Нескучне Донецької області, написав у понеділок уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН

Ми вкотре стаємо свідками звірств, що демонструють справжнє обличчя держави-агресора. 3 січня неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області, російські окупанти вчинили жахливий злочин — ймовірно розстріляли трьох українських військовополонених

- написав Лубінець у Telegram.

Омбудсмен вказав, що за інформацією DeepState, росіяни зв'язали їм руки та розстріляли в потилицю.

Лубінець наголосив, що росія демонструє нехтування міжнародними нормами катуючи, знущаючись чи позбавляючи життя військовополонених.

"Я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вкотре негайно звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об'єднаних Націй. Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів", - заявив Лубінець.

Черговий розстріл полонених українських бійців армією рф: розпочато розслідування23.12.24, 05:38 • 109353 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
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