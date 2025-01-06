Связали руки и расстреляли в затылок: россияне, вероятно, убили трех украинских военнопленных

российские войска 3 января, вероятно, расстреляли трех украинских пленных бойцов возле населенного пункта Нескучное Донецкой области, написал в понедельник уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Мы вновь становимся свидетелями зверств, демонстрирующих истинное лицо государства-агрессора. 3 января неподалеку от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области российские оккупанты совершили ужасное преступление — вероятно, расстреляли трех украинских военнопленных - написал Лубинец в Telegram.

Омбудсмен указал, что по информации DeepState, россияне связали им руки и расстреляли в затылок.

Лубинец подчеркнул, что Россия демонстрирует пренебрежение международными нормами, пытая, издеваясь или лишая жизни военнопленных.

"Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, вновь немедленно обращаюсь к Международному комитету Красного Креста (МККК) и Организации Объединенных Наций. Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов", - заявил Лубинец.

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