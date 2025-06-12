Оккупант, расстрелявший гражданских в Харьковской области, предстанет перед судом

Доказательства действий военного вс рф - по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством, - направлены в суд. Фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы. Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и пресс-службу СБУ.

Детали

Следователи собрали доказательства на военнослужащего вс рф, который в октябре 2024 года расстрелял двух гражданских жителей на Купянщине в Харьковской области.

Установлено, что 21-летний обвиняемый с позывным "Дух" (по данным СБУ речь идет о 21-летнем гражданине рф Артеме Куликове), участвовал в боевых действиях против украинских защитников в районе вокруг Купянска. В октябре 2024 года он дислоцировался в одном из местных поселков. Следствие указывает, что Куликов вместе с сообщником заключил в тюрьму двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

В прокуратуре уточняют, что трое гражданских мужчин тогда приехали в населенный пункт, чтобы спасти уцелевшее имущество. Но бойцы вс рф задержали и посадили в тюрьму украинских гражданских, а впоследствии, по данным следствия, -оккупанты пытались "выбить" из них информацию о местах дислокации украинских войск. Захватчики подвергали мирных жителей допросам, сообщает отчет правоохранителей. Однако одному из пленных удалось бежать.

Впоследствии, 8 октября 2024 года фигурант по рации получил приказ сменить позицию. Приказ был предоставлен "Духу" от непосредственного командира с позывным "Граф", - личность последнего в настоящее время устанавливается.

Этот же командир приказал убить задержанных мужчин. В течение нескольких суток обвиняемый расстрелял пленных из автомата. По данным следствия - Куликов из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин прямо в доме их односельчанина - передает отчет правоохранителей.

В тот же день, во время штурма здания, в котором дислоцировались оккупанты, обвиняемый был взят в плен Силами обороны Украины. Сейчас он находится под стражей.

В ходе допроса пленного было выяснено, что военное командование российских войск регулярно отдает приказы подчиненным убивать гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины.

В настоящее время обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд.

Обвинительный акт в отношении фигуранта прокурорами Харьковской областной прокуратуры направлен в суд. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним

Военнослужащий рф признан виновным в убийстве водителя гражданского автомобиля на Черниговщине в 2022 году. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

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