Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіян
Київ • УНН
російські окупанти катували та вбивали українських військовополонених біля Миролюбівки на Донеччині. Один з полонених вижив, дістався українських позицій та перебуває у медзакладі.
Правоохоронні органи задокументували факт жорстокого поводження російських окупантів з українськими військовополоненими. Про це повідомляє УНН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Деталі
У серпні поточного року поблизу села Миролюбівка Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області росіяни захопили військовослужбовця Сил оборони України. Вони завели до підвалу захопленого будинку, у якому на колінах зі зв’язаними за спиною руками перебували ще 7 українських захисників.
Під час допитів окупанти катували полонених - відрізали потерпілим частини тіл, після чого перерізали їм горло. Тіла вони скидали у яму і закидали їх сміттям. Однак один з полонених вижив і впродовж 5 діб, попри відкриті рани та тяжкі травми, добирався до українських позицій. Зараз він перебуває у медичному закладі.
За даним фактом порушено провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). У даному випадку йдеться про жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством.
Цей злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
