Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіян

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
08:48 • 5100 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 19217 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 20066 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 29710 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 53807 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 58736 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 134503 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69285 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78270 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113567 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
4м/с
31%
752мм
Популярнi новини
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна29 серпня, 00:54 • 23087 перегляди
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану29 серпня, 01:44 • 21192 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 29 серпня, 03:05 • 21491 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу29 серпня, 04:11 • 18755 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією29 серпня, 04:31 • 13994 перегляди
Публікації
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo05:00 • 29710 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 53807 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 71010 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 134503 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 209195 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 134479 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 164473 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 166524 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 155781 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 186186 перегляди
Актуальне
ChatGPT
Starlink
Fox News
Ракетна система С-400
The Hill

Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіян

Київ • УНН

 • 22 перегляди

російські окупанти катували та вбивали українських військовополонених біля Миролюбівки на Донеччині. Один з полонених вижив, дістався українських позицій та перебуває у медзакладі.

Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіян

Правоохоронні органи задокументували факт жорстокого поводження російських окупантів з українськими військовополоненими. Про це повідомляє УНН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Деталі

У серпні поточного року поблизу села Миролюбівка Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області росіяни захопили військовослужбовця Сил оборони України. Вони завели до підвалу захопленого будинку, у якому на колінах зі зв’язаними за спиною руками перебували ще 7 українських захисників.

Під час допитів окупанти катували полонених - відрізали потерпілим частини тіл, після чого перерізали їм горло. Тіла вони скидали у яму і закидали їх сміттям. Однак один з полонених вижив і впродовж 5 діб, попри відкриті рани та тяжкі травми, добирався до українських позицій. Зараз він перебуває у медичному закладі.

За даним фактом порушено провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). У даному випадку йдеться про жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російський окупант, який розстріляв двох цивільних у Куп'янському районі Харківської області, а згодом потрапив у полон Сил оборони України, предстане перед судом. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Донецька область
Харківська область
Україна