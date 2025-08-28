ЕС вызывает российского посланника в Брюсселе из-за атаки рф на Киев

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
07:27 • 21721 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 44445 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 47531 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 81184 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 59298 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 71899 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 184134 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 90026 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 54892 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 67557 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
56%
754мм
Популярные новости
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известноVideo28 августа, 01:25 • 50747 просмотра
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали28 августа, 03:16 • 33945 просмотра
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto06:40 • 31851 просмотра
Атака РФ на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 14342 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 20080 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 102969 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 104888 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 184134 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 168908 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 101863 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Франция
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 71428 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 104148 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 107120 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 103760 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 136792 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
YouTube
Нью-Йорк Таймс

ЕС вызывает российского посланника в Брюсселе из-за атаки рф на Киев

Киев • УНН

 • 290 просмотра

ЕС вызывает российского посланника в Брюсселе из-за атаки рф на Киев, затронувшей представительство блока в Украине.

ЕС вызывает российского посланника в Брюсселе из-за атаки рф на Киев

Европейский Союз вызывает российского посланника в Брюсселе из-за атаки рф на Киев, которая затронула представительство ЕС в Украине, сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в X в четверг, пишет УНН.

Детали

"Я только что разговаривала со своими коллегами из представительства ЕС в Украине в Киеве, после того, как наше здание было повреждено российским ударом. Ваша решимость продолжать поддерживать Украину придает нам сил. Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна быть мишенью", - указала Каллас.

"В ответ мы вызываем российского посланника в Брюсселе", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

"ЕС не будет запуган": в Евросоюзе подтвердили повреждение представительства в Киеве из-за атаки рф, но сотрудники в безопасности28.08.25, 11:33 • 3316 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира