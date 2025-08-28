ЕС вызывает российского посланника в Брюсселе из-за атаки рф на Киев

Европейский Союз вызывает российского посланника в Брюсселе из-за атаки рф на Киев, которая затронула представительство ЕС в Украине, сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в X в четверг, пишет УНН.

Детали

"Я только что разговаривала со своими коллегами из представительства ЕС в Украине в Киеве, после того, как наше здание было повреждено российским ударом. Ваша решимость продолжать поддерживать Украину придает нам сил. Ни одна дипломатическая миссия никогда не должна быть мишенью", - указала Каллас.

"В ответ мы вызываем российского посланника в Брюсселе", - подчеркнула глава дипломатии ЕС.

