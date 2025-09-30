Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів

$41.320.16
08:49 • 11574 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 24783 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 15554 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 15755 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 16799 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 18069 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 21598 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 59981 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 126794 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 56371 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Популярнi новини
В окупованому Донецьку дітей змушують розвозити воду замість навчання - ЦНС
30 вересня, 01:57 • 20051 перегляди
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА
30 вересня, 04:42 • 8282 перегляди
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відео
08:08 • 13063 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа
08:56 • 12105 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC
09:31 • 4806 перегляди
Публікації
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
08:28 • 24804 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 59990 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 126823 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 64193 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 11:33 • 66627 перегляди
УНН Lite
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
09:59 • 1738 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC
09:31 • 4962 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско
29 вересня, 15:05 • 21022 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми
29 вересня, 13:59 • 23147 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Маil
29 вересня, 10:42 • 35526 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 1740 перегляди

Будинок режисера Девіда Лінча на Голлівудських пагорбах продається за 15 мільйонів доларів. Маєток площею близько 1 гектара включає п'ять будівель, де Лінч жив і працював понад три десятиліття.

Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів

Будинок режисера Девіда Лінча, який помер цього року у віці 78 років, на Голлівудських пагорбах у Каліфорнії в США виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

"Приватний маєток режисера Девіда Лінча в Лос-Анджелесі виставлений на продаж за 15 мільйонів доларів через вісім місяців після його смерті у віці 78 років", - ідеться у публікації.

Цей маєток, що займає близько 1 гектара на схилі пагорба вздовж Сеналда-роуд у Голлівуд-Гіллз, був місцем, де Лінч жив і працював понад три десятиліття. Він включає п'ять основних будівель загальною площею близько 11 000 квадратних футів, з 10 спальнями і 11 ванними кімнатами.

Лінч розмістив у цьому маєтку свою продюсерську компанію, монтуючи такі фільми, як "Малхолланд Драйв". Він навіть використав зовнішню частину великої будівлі у стилі бруталізму поряд з дорогою, де мав студію та арт-простір у стилі лофт, для фільму 1997 року "Шосе в нікуди".

Основою комплексу Лінча є сучасний будинок Беверлі Джонсона середини століття, який має три спальні та дві ванні кімнати та був спроектований у 1963 році Френком Ллойдом Райтом-молодшим, сином архітектора Френка Ллойда Райта. Ерік Ллойд Райт, онук Френка Ллойда Райта, спроектував гостьовий будинок та басейн.

Лінч був відомий своїми похмурими, сюрреалістичними фільмами та телешоу, включаючи серіал "Твін Пікс" та детективний трилер "Синій оксамит".

Співачка хіта з "Малголланд Драйв" Лінча померла у віці 57 років27.06.25, 15:08 • 2691 перегляд

Юлія Шрамко

