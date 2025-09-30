Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів

Будинок режисера Девіда Лінча, який помер цього року у віці 78 років, на Голлівудських пагорбах у Каліфорнії в США виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

"Приватний маєток режисера Девіда Лінча в Лос-Анджелесі виставлений на продаж за 15 мільйонів доларів через вісім місяців після його смерті у віці 78 років", - ідеться у публікації.

Цей маєток, що займає близько 1 гектара на схилі пагорба вздовж Сеналда-роуд у Голлівуд-Гіллз, був місцем, де Лінч жив і працював понад три десятиліття. Він включає п'ять основних будівель загальною площею близько 11 000 квадратних футів, з 10 спальнями і 11 ванними кімнатами.

Лінч розмістив у цьому маєтку свою продюсерську компанію, монтуючи такі фільми, як "Малхолланд Драйв". Він навіть використав зовнішню частину великої будівлі у стилі бруталізму поряд з дорогою, де мав студію та арт-простір у стилі лофт, для фільму 1997 року "Шосе в нікуди".

Основою комплексу Лінча є сучасний будинок Беверлі Джонсона середини століття, який має три спальні та дві ванні кімнати та був спроектований у 1963 році Френком Ллойдом Райтом-молодшим, сином архітектора Френка Ллойда Райта. Ерік Ллойд Райт, онук Френка Ллойда Райта, спроектував гостьовий будинок та басейн.

Лінч був відомий своїми похмурими, сюрреалістичними фільмами та телешоу, включаючи серіал "Твін Пікс" та детективний трилер "Синій оксамит".

Співачка хіта з "Малголланд Драйв" Лінча померла у віці 57 років