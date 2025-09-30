Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов

Дом режиссера Дэвида Линча, скончавшегося в этом году в возрасте 78 лет, на Голливудских холмах в Калифорнии, США, выставлен на продажу за 15 миллионов долларов, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

«Частное поместье режиссера Дэвида Линча в Лос-Анджелесе выставлено на продажу за 15 миллионов долларов через восемь месяцев после его смерти в возрасте 78 лет», — говорится в публикации.

Это поместье, занимающее около 1 гектара на склоне холма вдоль Сеналда-роуд в Голливуд-Хиллз, было местом, где Линч жил и работал более трех десятилетий. Оно включает пять основных зданий общей площадью около 11 000 квадратных футов, с 10 спальнями и 11 ванными комнатами.

Линч разместил в этом поместье свою продюсерскую компанию, монтируя такие фильмы, как «Малхолланд Драйв». Он даже использовал внешнюю часть большого здания в стиле брутализма рядом с дорогой, где у него была студия и арт-пространство в стиле лофт, для фильма 1997 года «Шоссе в никуда».

Основой комплекса Линча является современный дом Беверли Джонсона середины века, который имеет три спальни и две ванные комнаты и был спроектирован в 1963 году Фрэнком Ллойдом Райтом-младшим, сыном архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Эрик Ллойд Райт, внук Фрэнка Ллойда Райта, спроектировал гостевой дом и бассейн.

Линч был известен своими мрачными, сюрреалистическими фильмами и телешоу, включая сериал «Твин Пикс» и детективный триллер «Синий бархат».

