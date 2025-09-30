Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов

$41.320.16
08:49 • 10422 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 22766 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 14881 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25 • 15147 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49 • 16276 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
04:27 • 17825 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 21390 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 59443 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 56273 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 63734 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Россия готовится к усилению авиаударов и увеличению количества средств поражения в Украине30 сентября, 00:34 • 22563 просмотра
В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС30 сентября, 01:57 • 19428 просмотра
Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА04:42 • 7102 просмотра
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo08:08 • 12390 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа08:56 • 11401 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты08:28 • 22789 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 59451 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 63738 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 66161 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 46505 просмотра
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Сумская область
Запорожская область
УНН Lite
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 948 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 4050 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 20742 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 22890 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 35271 просмотра
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Дом режиссера Дэвида Линча на Голливудских холмах продается за 15 миллионов долларов. Поместье площадью около 1 гектара включает пять зданий, где Линч жил и работал более трех десятилетий.

Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов

Дом режиссера Дэвида Линча, скончавшегося в этом году в возрасте 78 лет, на Голливудских холмах в Калифорнии, США, выставлен на продажу за 15 миллионов долларов, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

«Частное поместье режиссера Дэвида Линча в Лос-Анджелесе выставлено на продажу за 15 миллионов долларов через восемь месяцев после его смерти в возрасте 78 лет», — говорится в публикации.

Это поместье, занимающее около 1 гектара на склоне холма вдоль Сеналда-роуд в Голливуд-Хиллз, было местом, где Линч жил и работал более трех десятилетий. Оно включает пять основных зданий общей площадью около 11 000 квадратных футов, с 10 спальнями и 11 ванными комнатами.

Линч разместил в этом поместье свою продюсерскую компанию, монтируя такие фильмы, как «Малхолланд Драйв». Он даже использовал внешнюю часть большого здания в стиле брутализма рядом с дорогой, где у него была студия и арт-пространство в стиле лофт, для фильма 1997 года «Шоссе в никуда».

Основой комплекса Линча является современный дом Беверли Джонсона середины века, который имеет три спальни и две ванные комнаты и был спроектирован в 1963 году Фрэнком Ллойдом Райтом-младшим, сыном архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Эрик Ллойд Райт, внук Фрэнка Ллойда Райта, спроектировал гостевой дом и бассейн.

Линч был известен своими мрачными, сюрреалистическими фильмами и телешоу, включая сериал «Твин Пикс» и детективный триллер «Синий бархат».

Певица хита из «Малхолланд Драйв» Линча скончалась в возрасте 57 лет27.06.25, 15:08 • 2689 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираУНН LiteНедвижимость
Нью-Йорк Таймс
Калифорния
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес