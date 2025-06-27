Певица хита из «Малхолланд Драйв» Линча скончалась в возрасте 57 лет

Ребекка Дель Рио, певица и автор песен, ставшая легендой кинематографа благодаря исполнению "Llorando" в опусе Дэвида Линча 2001 года "Малхолланд Драйв" (Mulholland Drive), скончалась 23 июня в своей резиденции в Лос-Анджелесе. Ей было 57 лет. Об этом УНН пишет со ссылкой на Variety.

Детали

Смерть Дель Рио была подтверждена офисом коронера Лос-Анджелеса. В настоящее время никаких дополнительных подробностей о ее смерти нет.

Линча познакомил с Дель Рио их общий агент CAA Брайан Лаукс в середине 90-х. Певица работала по контракту на запись кантри-музыки в Нэшвилле в штате Теннесси, который она получила благодаря своей записи Llorando, испаноязычного кавера на песню Роя Орбисона Crying. После их встречи Линч попросил Дель Рио исполнить номер и тайно записал ее. Выступление стало основой для сцены в клубе Silencio, добавленной Линчем к его отклоненному пилотному эпизоду шоу от ABC "Малхолланд Драйв", который он переделывал в художественный фильм.

Эпизод Silencio знаменует собой крещендо фильма Линча, разрушающего реальность, и эмоциональный пик, когда главные роли Наоми Уоттс и Лора Харринг обе расплакались, наблюдая за выступлением Дель Рио в огромном клубе. Хотя эпизод заканчивается тем, что персонаж Дель Рио теряет сознание, показывая, что она пела под фонограмму, певица пела номер во время каждого дубля во время съемок.

Короткое, запоминающееся выступление сделало Дель Рио известной в киноиндустрии.

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