Співачка хіта з "Малголланд Драйв" Лінча померла у віці 57 років

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
10:27 • 12870 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
10:12 • 33327 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Ексклюзив
09:36 • 34380 перегляди
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
09:20 • 38206 перегляди
Справа Чернишова: суд оголосив перерву до 16:30
09:07 • 37332 перегляди
КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 195528 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
26 червня, 16:15 • 134366 перегляди
“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими
26 червня, 14:09 • 107700 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
26 червня, 10:24 • 122576 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 263449 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
43%
750мм
Популярнi новини
Ще плюс 970 окупантів, 1 ворожий танк та 13 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога 27 червня, 04:26 • 32564 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку27 червня, 05:36 • 130127 перегляди
Фон дер Ляєн оголосила про готовність передати €11 млрд Україні27 червня, 06:13 • 53477 перегляди
Суд розпочав обрання запобіжного заходу Чернишову27 червня, 06:15 • 50725 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"11:13 • 20844 перегляди
Публікації
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"11:13 • 21609 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку27 червня, 05:36 • 130966 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 195546 перегляди
Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу26 червня, 15:27 • 139510 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 263458 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 10:28 • 15136 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 89205 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 120809 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 91993 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 98147 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
С-400
Truth Social
Крилата ракета
Нафта

Співачка хіта з "Малголланд Драйв" Лінча померла у віці 57 років

Київ • УНН

 • 626 перегляди

Співачка та автор пісень Ребекка Дель Ріо померла 23 червня у Лос-Анджелесі на 57-му році життя. Вона стала відомою завдяки виконанню пісні "Llorando" у фільмі Девіда Лінча "Малголланд Драйв".

Співачка хіта з "Малголланд Драйв" Лінча померла у віці 57 років

Ребекка Дель Ріо, співачка та автор пісень, яка стала легендою кінематографу завдяки виконанню "Llorando" в опусі Девіда Лінча 2001 року "Малголланд Драйв" (Mulholland Drive), померла 23 червня у своїй резиденції у Лос-Анджелесі. Їй було 57 років. Про це УНН пише з посиланням на Variety.

Деталі

Смерть Дель Ріо була підтверджена офісом коронера Лос-Анджелеса. Нині жодних додаткових подробиць про її смерть немає.

Лінча познайомив із Дель Ріо їхній спільний агент CAA Браян Лаукс у середині 90-х. Співачка працювала за контрактом на запис кантрі-музики в Нешвіллі у штаті Теннессі, який вона отримала завдяки своєму запису Llorando, іспаномовного каверу на пісню Роя Орбісона Crying. Після їхньої зустрічі Лінч попросив Дель Ріо виконати номер та таємно записав її. Виступ став основою для сцени в клубі Silencio, доданої Лінчем до його відхиленого пілотного епізоду шоу від ABC "Малголланд Драйв", який він переробляв у художній фільм.

Епізод Silencio знаменує собою крещендо фільму Лінча, що руйнує реальність, і емоційний пік, коли головні ролі Наомі Воттс і Лора Гаррінг обидві розплакалися, спостерігаючи за виступом Дель Ріо у величезному клубі. Хоча епізод закінчується тим, що персонаж Дель Ріо непритомніє, показуючи, що вона співала під фонограму, співачка співала номер під час кожного дубля під час зйомок.

Короткий виступ, що запам'ятовується, зробив Дель Ріо відомою в кіноіндустрії.

Культовий режисер "Твін Пікс" Девід Лінч помер у віці 78 років16.01.25, 20:32 • 39433 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КультураНовини Світу
Теннессі
Лос-Анджелес
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9