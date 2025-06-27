Співачка хіта з "Малголланд Драйв" Лінча померла у віці 57 років

Ребекка Дель Ріо, співачка та автор пісень, яка стала легендою кінематографу завдяки виконанню "Llorando" в опусі Девіда Лінча 2001 року "Малголланд Драйв" (Mulholland Drive), померла 23 червня у своїй резиденції у Лос-Анджелесі. Їй було 57 років. Про це УНН пише з посиланням на Variety.

Деталі

Смерть Дель Ріо була підтверджена офісом коронера Лос-Анджелеса. Нині жодних додаткових подробиць про її смерть немає.

Лінча познайомив із Дель Ріо їхній спільний агент CAA Браян Лаукс у середині 90-х. Співачка працювала за контрактом на запис кантрі-музики в Нешвіллі у штаті Теннессі, який вона отримала завдяки своєму запису Llorando, іспаномовного каверу на пісню Роя Орбісона Crying. Після їхньої зустрічі Лінч попросив Дель Ріо виконати номер та таємно записав її. Виступ став основою для сцени в клубі Silencio, доданої Лінчем до його відхиленого пілотного епізоду шоу від ABC "Малголланд Драйв", який він переробляв у художній фільм.

Епізод Silencio знаменує собою крещендо фільму Лінча, що руйнує реальність, і емоційний пік, коли головні ролі Наомі Воттс і Лора Гаррінг обидві розплакалися, спостерігаючи за виступом Дель Ріо у величезному клубі. Хоча епізод закінчується тим, що персонаж Дель Ріо непритомніє, показуючи, що вона співала під фонограму, співачка співала номер під час кожного дубля під час зйомок.

Короткий виступ, що запам'ятовується, зробив Дель Ріо відомою в кіноіндустрії.

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