Шатдаун уряду США: у Палаті представників запропонували двопартійний компроміс для виходу з кризи

У палаті представників США група демократів і республіканців представила компромісну пропозицію. На їхню думку, це допоможе подолати партійне протистояння, яке призвело до шатдауну уряду, який триває понад місяць, повідомляє УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Дану ініціативу запропонували Дон Бейкон (республіканець, штат Небраска), Том Суоззі (демократ, штат Нью-Йорк), Джефф Гердом (республіканець, штат Колорадо) та Джош Ґоттгаймер (демократ, штат Нью-Джерсі).

Як йдеться в публікації, передбачає продовження дії підвищених податкових кредитів на страхові премії в межах Закону про доступну медичну допомогу терміном на два роки.

Крім того, передбачається поступове запровадження обмежень за рівнем доходу для отримувачів цих пільг. У спільній заяві членів Палати представників США йдеться про те, що робота Конгресу "зайшла в глухий кут".

Водночас демократи й республіканці можуть сісти за стіл, вислухати одне одного і знайти спільну мову, особливо коли йдеться про зниження вартості медичної допомоги, додається в заяві.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що представники Демократичної партії в Палаті представників США стурбовані рішенням Дональда Трампа побудувати бальний зал за рахунок знесення частини східного крила Білого дому. У заяві йдеться про те, що Дональд Трамп "робить все, що хоче", користуючись шатдауном в США.