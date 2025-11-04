Шатдаун правительства США: в Палате представителей предложили двухпартийный компромисс для выхода из кризиса

ukenru
07:40 • 944 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
07:25 • 6774 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
06:34 • 8426 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 56112 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 37289 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 39362 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 32474 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 42370 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 18315 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15509 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
На временно оккупированной территории Запорожья оккупанты готовят студентов-медиков к работе на фронте – ЦНС3 ноября, 22:01 • 9696 просмотра
СБУ задержала информатора РФ, который расставлял "видеоловушки" на Укрзализныце, чтобы шпионить за эшелонами ВСУ3 ноября, 22:16 • 11663 просмотра
Ирландия сокращает срок проживания украинцев в государственном жилье до 30 дней3 ноября, 23:30 • 11247 просмотра
Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС02:25 • 11853 просмотра
Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)Video03:27 • 10905 просмотра
публикации
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
07:25 • 6814 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты06:30 • 7392 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 56131 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 42378 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 38146 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Италия
Польша
Реклама
УНН Lite
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto06:59 • 4600 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 20636 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 25239 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 35035 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 35887 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Отопление

Шатдаун правительства США: в Палате представителей предложили двухпартийный компромисс для выхода из кризиса

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Группа демократов и республиканцев в Палате представителей США представила компромиссное предложение для преодоления месячного шатдауна правительства. Инициатива предусматривает продление повышенных налоговых кредитов на страховые премии в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании на два года.

Шатдаун правительства США: в Палате представителей предложили двухпартийный компромисс для выхода из кризиса

В Палате представителей США группа демократов и республиканцев представила компромиссное предложение. По их мнению, это поможет преодолеть партийное противостояние, которое привело к шатдауну правительства, длящемуся более месяца, сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Данную инициативу предложили Дон Бэкон (республиканец, штат Небраска), Том Суоззи (демократ, штат Нью-Йорк), Джефф Гердом (республиканец, штат Колорадо) и Джош Готтхаймер (демократ, штат Нью-Джерси).

Как говорится в публикации, предусматривается продление действия повышенных налоговых кредитов на страховые премии в рамках Закона о доступной медицинской помощи сроком на два года.

Кроме того, предполагается постепенное введение ограничений по уровню дохода для получателей этих льгот. В совместном заявлении членов Палаты представителей США говорится о том, что работа Конгресса "зашла в тупик".

В то же время демократы и республиканцы могут сесть за стол, выслушать друг друга и найти общий язык, особенно когда речь идет о снижении стоимости медицинской помощи, добавляется в заявлении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что представители Демократической партии в Палате представителей США обеспокоены решением Дональда Трампа построить бальный зал за счет сноса части восточного крыла Белого дома. В заявлении говорится о том, что Дональд Трамп "делает все, что хочет", пользуясь шатдауном в США.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Выборы в США
Нью-Джерси
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Белый дом
Нью-Йорк (штат)
Дональд Трамп