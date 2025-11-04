Шатдаун правительства США: в Палате представителей предложили двухпартийный компромисс для выхода из кризиса

В Палате представителей США группа демократов и республиканцев представила компромиссное предложение. По их мнению, это поможет преодолеть партийное противостояние, которое привело к шатдауну правительства, длящемуся более месяца, сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Данную инициативу предложили Дон Бэкон (республиканец, штат Небраска), Том Суоззи (демократ, штат Нью-Йорк), Джефф Гердом (республиканец, штат Колорадо) и Джош Готтхаймер (демократ, штат Нью-Джерси).

Как говорится в публикации, предусматривается продление действия повышенных налоговых кредитов на страховые премии в рамках Закона о доступной медицинской помощи сроком на два года.

Кроме того, предполагается постепенное введение ограничений по уровню дохода для получателей этих льгот. В совместном заявлении членов Палаты представителей США говорится о том, что работа Конгресса "зашла в тупик".

В то же время демократы и республиканцы могут сесть за стол, выслушать друг друга и найти общий язык, особенно когда речь идет о снижении стоимости медицинской помощи, добавляется в заявлении.

