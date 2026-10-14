19 команд, 30 днів, один переможець - у четвер у США стартує ЧС з League of Legends

$45.080.1250.440.20
ukenru
13:28 • 3816 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесені одразу три судові засідання
12:15 • 16673 перегляди
ЄС прагне залучити кошти для України на зустрічах МВФ та G7 - Домбровскіс
Ексклюзив
12:14 • 16196 перегляди
Лазерна корекція зору: чи можна робити операцію до вагітності та що важливо знати про процедуру
Ексклюзив
12:01 • 20989 перегляди
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
11:37 • 16037 перегляди
У Європі закулісно обговорюють плани з витіснення Starlink - ЗМІ
10:00 • 24527 перегляди
На дрони та ракети: ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд оборонної допомоги
09:20 • 22978 перегляди
У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до п’ятиPhoto
08:03 • 24236 перегляди
росія атакувала всі три міські ТЕЦ Києва - Корецький
07:48 • 25495 перегляди
Операція "Вівальді": Третій армійський корпус оголосив про звільнення ще 101 км²
14 жовтня, 06:24 • 30067 перегляди
Радник Зеленського підтвердив, що цієї ночі були обмеження для Starlink
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.7м/с
55%
757мм
Популярнi новини
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років14 жовтня, 05:42 • 49281 перегляди
У міноборони рф підтвердили, що порушують "енергетичне перемир’я" Трампа 14 жовтня, 06:25 • 24105 перегляди
Тривога цілу ніч та ранок: росія атакувала захід і центр України - що відомо про наслідкиPhotoVideo08:33 • 10764 перегляди
Трамп не запросив спостерігачів ОБСЄ на проміжні вибори у США - The Hill 10:49 • 14575 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень11:14 • 25425 перегляди
Публікації
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
Ексклюзив
12:01 • 20994 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень11:14 • 25588 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
14 жовтня, 05:30 • 56039 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 71286 перегляди
Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит13 жовтня, 18:29 • 90812 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Чарльз ІІІ
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Луцьк
Харківська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Археологи виявили біля узбережжя Туреччини затонулий корабель віком до 4700 роківPhoto13:31 • 1356 перегляди
Ексчоловік Кеті Перрі постав перед судом за сексуальні злочини, прокурори називають його "справжнім хижаком"12:59 • 4770 перегляди
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років14 жовтня, 05:42 • 49374 перегляди
"Ми втратили нашу маленьку донечку" - чоловік Ірини Федишин розповів про родинну трагедіюVideo13 жовтня, 18:56 • 50088 перегляди
Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” ВенедчукVideo13 жовтня, 17:36 • 50914 перегляди
Актуальне
Starlink
Опалення
The Hill
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)

19 команд, 30 днів, один переможець - у четвер у США стартує ЧС з League of Legends

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Чемпіонат світу з League of Legends пройде у США 15 жовтня - 14 листопада. Турнір приймуть Лос-Анджелес, Аллен і Бруклін.

19 команд, 30 днів, один переможець - у четвер у США стартує ЧС з League of Legends

З 15 жовтня по 14 листопада у США відбудеться 16-й чемпіонат світу з League of Legends (Worlds 2026). Найсильніші кіберспортивні колективи планети змагатимуться за омріяний кубок у три етапи, які прийматимуть Лос-Анджелес, Аллен та Бруклін, пише УНН.

Деталі

Чемпіонат світу з "League of Legends" 2026 року - це кіберспортивний турнір з багатокористувацької онлайн-гри в жанрі MOBA ("Multiplayer Online Battle Arena"), який пройде у США - у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), Аллені (штат Техас, що входить до мегаполісу Даллас–Форт-Ворт) та Нью-Йорку (штат Нью-Йорк) з 15 жовтня по 14 листопада.

Це буде шістнадцятий чемпіонат світу з "League of Legends", а також п’ятий турнір, який приймає США.

Проведення ЧС

Турнір пройде у три етапи: попередній етап відбудеться 15–18 жовтня, швейцарський етап - 23–31 жовтня, а етап плей-оф - 3–14 листопада.

Попередній етап (до 3 перемог) у Лос-Анджелесі пройде з четверга, 15 жовтня, по неділю, 18 жовтня. Усі матчі розпочинаються о 21:00 за Києвом

Швейцарська стадія (до 1 перемоги, до 3 перемог), яка пройде у Аллені (штат Техас), пройде з п’ятниці, 23 жовтня, по суботу, 31 жовтня. Матчі пройдуть з 20:00 по 23:00.

Стадія плей-оф (до 3 перемог) також відбудеться у Аллені та Брукліні. Чвертьфінали та півфінали розпочнуться о 1:00 з середи, 4 листопада, по понеділок, 9 листопада.

Фінал турніру пройде у неділю, 14 листопада, у Брукліні. Початок о 22:00. 

Список учасників

Цього року за чемпіонський титул боротимуться такі команди:

  • Китай - Anyone’s Legend (AL), Bilibili Gaming (BLG), TOP Esports (TES), Shanghai Invictus Gaming Meituan (IG);
    • Південна Корея - Gen.G (GEN), Hanwha Life Esports (HLE), T1 (T1), Dplus KIA (DK);
      • Європа - G2 Esports (G2), Movistar KOI (MKOI), Karmine Corp (KC);
        • Північна Америка - Cloud 9 Kia (C9), Team Liquid Alienware (TLAW), LYON (LYON);
          • Азія - Team Secret Whales (TSW), CTBC Flying Oyster (CFO), MVK Esports (MVK);
            • Бразилія - LOS (LOS), Team (TRICODE).

              Зазначимо, учасники League of Legends Champions Korea (LCK) є триразовими чинними чемпіонами.

              Формат проведення ЧС

              На попередньому етапі чотири команди змагатимуться у форматі до трьох перемог із вибуванням після двох поразок. Підбір суперників відбуватиметься шляхом повністю сліпого жеребкування. Будь-яка команда може зіграти проти будь-якої іншої команди.

              Швейцарська стадія - це змагання, що складається з п’яти раундів, під час яких команди намагатимуться виграти щонайменше три матчі, щоб пройти до стадії плей-оф. Команди, які програють три матчі, вибувають зі змагань.

              Після завершення швейцарської стадії команди, що залишилися, візьмуть участь у жеребкуванні чвертьфіналу. Під час цього жеребкування двом командам із результатом 3:0 за підсумками швейцарської стадії випадковим чином будуть визначені суперники серед двох команд із результатом 3:2. Потім решта чотирьох команд шляхом сліпого жеребкування будуть розподілені на ще дві пари.

              Трансляції будуть доступні на офіційних каналах Riot у Twitch та YouTube.

              Павло Башинський

              СпортСвіт
              Нью-Йорк (штат)
              Каліфорнія
              Бразилія
              Техас
              Азія
              Південна Корея
              Європа
              Північна Америка
              Китай
              Сполучені Штати Америки
              Лос-Анджелес