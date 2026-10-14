19 команд, 30 днів, один переможець - у четвер у США стартує ЧС з League of Legends

З 15 жовтня по 14 листопада у США відбудеться 16-й чемпіонат світу з League of Legends (Worlds 2026). Найсильніші кіберспортивні колективи планети змагатимуться за омріяний кубок у три етапи, які прийматимуть Лос-Анджелес, Аллен та Бруклін, пише УНН.

Деталі

Чемпіонат світу з "League of Legends" 2026 року - це кіберспортивний турнір з багатокористувацької онлайн-гри в жанрі MOBA ("Multiplayer Online Battle Arena"), який пройде у США - у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), Аллені (штат Техас, що входить до мегаполісу Даллас–Форт-Ворт) та Нью-Йорку (штат Нью-Йорк) з 15 жовтня по 14 листопада.

Це буде шістнадцятий чемпіонат світу з "League of Legends", а також п’ятий турнір, який приймає США.

Проведення ЧС

Турнір пройде у три етапи: попередній етап відбудеться 15–18 жовтня, швейцарський етап - 23–31 жовтня, а етап плей-оф - 3–14 листопада.

Попередній етап (до 3 перемог) у Лос-Анджелесі пройде з четверга, 15 жовтня, по неділю, 18 жовтня. Усі матчі розпочинаються о 21:00 за Києвом

Швейцарська стадія (до 1 перемоги, до 3 перемог), яка пройде у Аллені (штат Техас), пройде з п’ятниці, 23 жовтня, по суботу, 31 жовтня. Матчі пройдуть з 20:00 по 23:00.

Стадія плей-оф (до 3 перемог) також відбудеться у Аллені та Брукліні. Чвертьфінали та півфінали розпочнуться о 1:00 з середи, 4 листопада, по понеділок, 9 листопада.

Фінал турніру пройде у неділю, 14 листопада, у Брукліні. Початок о 22:00.

Список учасників

Цього року за чемпіонський титул боротимуться такі команди:

Китай - Anyone’s Legend (AL), Bilibili Gaming (BLG), TOP Esports (TES), Shanghai Invictus Gaming Meituan (IG);

Південна Корея - Gen.G (GEN), Hanwha Life Esports (HLE), T1 (T1), Dplus KIA (DK);

Європа - G2 Esports (G2), Movistar KOI (MKOI), Karmine Corp (KC);

Північна Америка - Cloud 9 Kia (C9), Team Liquid Alienware (TLAW), LYON (LYON);

Азія - Team Secret Whales (TSW), CTBC Flying Oyster (CFO), MVK Esports (MVK);

Бразилія - LOS (LOS), Team (TRICODE).

Зазначимо, учасники League of Legends Champions Korea (LCK) є триразовими чинними чемпіонами.

Формат проведення ЧС

На попередньому етапі чотири команди змагатимуться у форматі до трьох перемог із вибуванням після двох поразок. Підбір суперників відбуватиметься шляхом повністю сліпого жеребкування. Будь-яка команда може зіграти проти будь-якої іншої команди.

Швейцарська стадія - це змагання, що складається з п’яти раундів, під час яких команди намагатимуться виграти щонайменше три матчі, щоб пройти до стадії плей-оф. Команди, які програють три матчі, вибувають зі змагань.

Після завершення швейцарської стадії команди, що залишилися, візьмуть участь у жеребкуванні чвертьфіналу. Під час цього жеребкування двом командам із результатом 3:0 за підсумками швейцарської стадії випадковим чином будуть визначені суперники серед двох команд із результатом 3:2. Потім решта чотирьох команд шляхом сліпого жеребкування будуть розподілені на ще дві пари.

Трансляції будуть доступні на офіційних каналах Riot у Twitch та YouTube.