19 команд, 30 дней, один победитель - в четверг в США стартует ЧМ по League of Legends

С 15 октября по 14 ноября в США пройдет 16-й чемпионат мира по League of Legends (Worlds 2026). Сильнейшие киберспортивные коллективы планеты будут бороться за желанный кубок в три этапа, которые примут Лос-Анджелес, Аллен и Бруклин, пишет УНН.

Детали

Чемпионат мира по "League of Legends" 2026 года - это киберспортивный турнир по многопользовательской онлайн-игре в жанре MOBA ("Multiplayer Online Battle Arena"), который пройдет в США - в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), Аллене (штат Техас, входящем в агломерацию Даллас-Форт-Уэрт) и Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) с 15 октября по 14 ноября.

Это будет шестнадцатый чемпионат мира по "League of Legends", а также пятый турнир, который принимает США.

Проведение ЧМ

Турнир пройдет в три этапа: предварительный этап состоится 15–18 октября, швейцарский этап - 23–31 октября, а этап плей-офф - 3–14 ноября.

Предварительный этап (до 3 побед) в Лос-Анджелесе пройдет с четверга, 15 октября, по воскресенье, 18 октября. Все матчи начинаются в 21:00 по Киеву

Швейцарская стадия (до 1 победы, до 3 побед), которая пройдет в Аллене (штат Техас), состоится с пятницы, 23 октября, по субботу, 31 октября. Матчи пройдут с 20:00 до 23:00.

Стадия плей-офф (до 3 побед) также состоится в Аллене и Бруклине. Четвертьфиналы и полуфиналы начнутся в 1:00 в период со среды, 4 ноября, по понедельник, 9 ноября.

Финал турнира пройдет в воскресенье, 14 ноября, в Бруклине. Начало в 22:00.

Список участников

В этом году за чемпионский титул будут бороться следующие команды:

Китай - Anyone’s Legend (AL), Bilibili Gaming (BLG), TOP Esports (TES), Shanghai Invictus Gaming Meituan (IG);

Южная Корея - Gen.G (GEN), Hanwha Life Esports (HLE), T1 (T1), Dplus KIA (DK);

Европа - G2 Esports (G2), Movistar KOI (MKOI), Karmine Corp (KC);

Северная Америка - Cloud 9 Kia (C9), Team Liquid Alienware (TLAW), LYON (LYON);

Азия - Team Secret Whales (TSW), CTBC Flying Oyster (CFO), MVK Esports (MVK);

Бразилия - LOS (LOS), Team (TRICODE).

Отметим, участники League of Legends Champions Korea (LCK) являются трехкратными действующими чемпионами.

Формат проведения ЧМ

На предварительном этапе четыре команды будут соревноваться в формате до трех побед с выбыванием после двух поражений. Подбор соперников будет осуществляться путем полностью слепой жеребьевки. Любая команда может сыграть против любой другой команды.

Швейцарская стадия - это соревнование, состоящее из пяти раундов, во время которых команды будут пытаться выиграть как минимум три матча, чтобы пройти в стадию плей-офф. Команды, проигравшие три матча, выбывают из соревнований.

После завершения швейцарской стадии оставшиеся команды примут участие в жеребьевке четвертьфинала. Во время этой жеребьевки двум командам с результатом 3:0 по итогам швейцарской стадии случайным образом определят соперников среди двух команд с результатом 3:2. Затем оставшиеся четыре команды путем слепой жеребьевки будут распределены еще на две пары.

Трансляции будут доступны на официальных каналах Riot в Twitch и YouTube.