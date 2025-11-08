ukenru
У США помер генетик Джеймс Вотсон - першовідкривач ДНК, якого позбавили наукових звань

Київ

 • 224 перегляди

Американський генетик Джеймс Вотсон помер у віці 97 років в Іст-Нортпорті. Він був одним із відкривачів структури ДНК у 1953 році та лауреатом Нобелівської премії 1962 року.

У віці 97 років помер американський генетик Джеймс Вотсон, один із відкривачів структури ДНК. Про це інформує УНН з посиланням на видання The New York Times.

Деталі

Зазначається, що Джеймс Д. Вотсон, який увійшов в історію науки у 25 років завдяки участі у відкритті подвійної спіралі ДНК, помер у четвер в Іст-Нортпорті, штат Нью-Йорк, на Лонг-Айленді у віці 97 років.

Його син Дункан підтвердив смерть у п’ятницю, 07 листопада зазначивши, що цього тижня Джеймса Вотсона перевели з лікарні до хоспісу після лікування інфекції.

У 1953 році Джеймс Вотсон разом із Френсісом Кріком встановив структуру ДНК, а у 1962 році вони разом із Морісом Вілкінсом отримали за це Нобелівську премію з фізіології та медицини. Це відкриття вважається одним із найвизначніших наукових досягнень XX століття.

Доктор Вотсон здобув популярність у 1953 році, коли біологи дійшли висновку, що ДНК є ключовою у генетичній спадковості, але не могли точно пояснити, як вона виглядає, як зберігається її інформація, як ця інформація передається від покоління до покоління і як вона контролює роботу генів у клітинах

- пише видання.

У 2007 році Вотсон став другою людиною у світі, чиїй ДНК повністю розшифрували.

Водночас він був відомий скандальними висловлюваннями про расові відмінності, що призвело до його звільнення та втрати наукових титулів.

Віта Зеленецька

