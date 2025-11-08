В США умер генетик Джеймс Уотсон — первооткрыватель ДНК, которого лишили научных званий

В возрасте 97 лет скончался американский генетик Джеймс Уотсон, один из первооткрывателей структуры ДНК. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The New York Times.

Отмечается, что Джеймс Д. Уотсон, вошедший в историю науки в 25 лет благодаря участию в открытии двойной спирали ДНК, скончался в четверг в Ист-Нортпорте, штат Нью-Йорк, на Лонг-Айленде в возрасте 97 лет.

Его сын Дункан подтвердил смерть в пятницу, 7 ноября, отметив, что на этой неделе Джеймса Уотсона перевели из больницы в хоспис после лечения инфекции.

В 1953 году Джеймс Уотсон вместе с Фрэнсисом Криком установил структуру ДНК, а в 1962 году они вместе с Морисом Уилкинсом получили за это Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Это открытие считается одним из самых выдающихся научных достижений XX века.

Доктор Уотсон получил известность в 1953 году, когда биологи пришли к выводу, что ДНК является ключевой в генетической наследственности, но не могли точно объяснить, как она выглядит, как хранится ее информация, как эта информация передается от поколения к поколению и как она контролирует работу генов в клетках