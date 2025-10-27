ДНК выявила ранее незадокументированные болезни, повлиявшие на неудачу войск Наполеона в России

Новые исследования предлагают более глубокое понимание того, какие инфекции повлияли на успех французских войск в период русского похода в 1812 году. Солдат армии Наполеона, которые были уже ослаблены сильным холодом и истощением, опустошали многочисленные инфекции.

Новые научные исследования проливают свет на трагический период французской истории, когда в 1812 году армия Наполеона столкнулась с многочисленными сложностями во время похода на территории Российской империи.

Прийти к выводу исследователям помогли останки солдат армии Наполеона, найденные в братских захоронениях в Литве.

Вильнюс был ключевым пунктом на пути отступления 1812 года. Многие солдаты прибыли истощенными, голодными и больными. Значительное количество умерло там и было быстро похоронено в братских могилах молекулярный биолог и генетик Николас Раскован, руководитель отдела микробной палеогеномики в Институте Пастера в Париже.

Он является старшим автором исследования, опубликованного в журнале Current Biology.

В июне 1812 года Наполеон отправился завоевывать Российскую империю, рассчитывая разбить русскую императорскую армию. Французский император собрал Великую армию из 600 000 человек из всех провинций Французской империи и союзных государств.

Однако, несмотря на передвижения и победы, месяцы спустя, лишь несколько десятков тысяч из этой монументальной силы, после печально известного отступления, достигли Вильнюса, нынешней столицы Литвы.

Новые открытия относительно болезней, поразивших солдат армии Наполеона

Уже известно из исследований, что холод, голод и тиф повлияли на военную силу Наполеона. Ряд тайн был открыт еще в 2006 году, благодаря ПЦР-тестам. Было определено, что некоторые из солдат болели тифом, а также "окопной лихорадкой", вызванной бактерией Bartonella Quintana.

С развитием новых геномных технологий у ученых возникла идея продолжить свои исследования с целью выявить, могли ли другие патогены влиять на солдат армии Наполеона.

Я знал, что осталось 13 зубов для анализа, каждый из которых принадлежит разному солдату – сказал AFP Реми Барбьери, постдокторант отдела микробной палеогеномики Института Пастера.

Каждый зуб обеспечил около 20 миллионов коротких фрагментов ДНК, транскрибированных в текстовый файл - рассказал AFP Николас Раскован.

В распоряжении ученых был так называемый "ДНК-суп", содержащий ДНК соответствующего солдата, ДНК загрязнений почвы, бактерий окружающей среды и возможных патогенов. Эти данные сравнивали с базой данных, содержащей геномы всех микроорганизмов, секвенированных на сегодняшний день.

После многочисленных этапов была проверена подлинность фрагментов ДНК, и ученые смогли отобрать фрагменты, которые можно было однозначно отнести к патогенам.

Из 13 проанализированных солдат четверо имели положительный результат на инфекционный агент Salmonella enterica Paratyphy C (ответственный за паратиф), а двое – на агент Borrelia recurrentis, ответственный за возвратный тиф.

Таким образом, среди солдат армии Наполеона распространялся паратиф, обычно передающийся через пищу или воду, с такими симптомами, как лихорадка, головная боль, боль в животе, диарея или запор, слабость, а иногда и сыпь.

Также была выяснена "общая картина" относительно возвратного тифа в рядах французской армии начала 18 века. Он передавался платяными вшами и вызывал эпизоды рецидивирующей высокой температуры с головной болью, мышечной болью и слабостью.

Ученые объясняют, что "именно сочетание холода, многочисленных инфекционных заболеваний, голода и усталости" может объяснить смерть большого количества представителей армии Наполеона на территории Российской империи в 1812 году.

Мы также знаем из исторических источников, что ряды наполеоновской армии уже были опустошены эпидемиями еще до начала русской кампании. Это чрезвычайно интересно, поскольку немного открывает путь к пониманию этого огромного кризиса здравоохранения – делают вывод исследователи.

