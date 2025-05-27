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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Культовий капелюх Наполеона продадуть на аукціоні у Парижі

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

На аукціоні Sotheby's виставлять особисті речі Наполеона Бонапарта з приватної колекції. Серед лотів — бікорн, геральдичний меч та особисті реліквії імператора.

Культовий капелюх Наполеона продадуть на аукціоні у Парижі

У Парижі буде виставлено на продаж один із найвідоміших бікорнів Наполеона Бонапарта, орієнтовно за 800 тисяч євро. Про це повідомляє RobbReport, пише УНН.

Деталі

За інформацією, 25 червня в Парижі на аукціоні Sotheby's виставлять партію артефактів, яку вже назвали "однією з найзначніших пропозицій наполеонівських предметів, що коли-небудь з'являлися на ринку".

Близько 100 лотів із приватної колекції видатного французького колекціонера антикваріату П'єра-Жана Шаленсона з'являться на аукціонному продажу. Серед них - імператорські меблі, картини Старого Майстра та глибоко особисті реліквії, що відображають внутрішній світ Наполеона Бонапарта.

Серед видатних лотів - один із культових капелюхів Наполеона з бікорном. На відміну від інших офіцерів французької армії, які носили бікорни спереду назад, генерал знаменито носив "en bataille" - з крилами, паралельними плечу. Капелюх оцінено в 800 000 євро.

"Цей бікорн, виготовлений Пупаром, офіційним капелюшником Наполеона, був особисто подарований імператором генералу Мутону, одному з найнадійніших і найхоробріших його полководців, - йдеться в повідомленні. "Після того, як генерал Мутон відіграв вирішальну роль у битві під Есслінгом у травні 1809 року, Наполеон, за повідомленнями, похвалив його словами: "Мій мутон - лев".

Також, як повідомляється, буде продано геральдський меч і палицю, що використовувалися під час церемонії коронації Наполеона в Паризькій Паризькій Богоматері у 1804 році, оцінена в 400 000 євро. А також, його особиста печатка із золота та чорного дерева за 250 000 євро та його поношені панчохи та переносне табірне ліжко.

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Наполеон набув статусу рок-зірки. Будучи одним з найвідоміших людей у світі, його життя і досягнення продовжують захоплювати уяву багатьох, у тому числі і провідних кінорежисерів 

- розповіла ARTnews Марін де Сениваль, керівник відділу продажів срібла паризького аукціону Sotheby's Paris.

Вона наголосила, що колекціонер, який надав вказані артефакти, надзвичайно захоплювався постаттю Наполеона Бонапарта та його життям.

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Надзвичайно захоплений Наполеоном, П'єр-Жан Шаленсон придбав свій перший експонат у віці 18 років, і протягом наступних чотирьох десятиліть зібрав величезну колекцію, що охоплює все життя Наполеона. У результаті це дуже повна колекція, і весь матеріал надходить на аукціон із перевіреними документами, про які можна тільки мріяти: Наполеон, Жозефіна, Марія-Луїза, імператорська родина тощо. Її поява зараз, у той час, коли інтерес до Наполеона знаходиться в гарячці, дає чудову можливість колекціонерам придбати свій власний шматочок французької історії

- додала де Сениваль.
Аліна Волянська

Аліна Волянська

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