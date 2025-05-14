Діамант сезону: рідкісний камінь викликав ажіотаж на аукціоні в Женеві і був проданий за рекордну суму

Рідкісний блакитний діамант продали на аукціоні в Женеві за 21,5 мільйона доларів. Він викликав запеклу боротьбу на торгах. Дорогоцінний камінь придбав приватний американський колекціонер, ім'я якого зберігається у таємниці. Про це пише УНН із посиланням на France 24.

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Як повідомляє видання, яскраво-блакитний діамант вагою 10,3 карата з оціночною вартістю 20 млн доларів викликав запеклу боротьбу на торгах. Вони розпочалися з дев'яти мільйонів швейцарських франків (10,8 млн доларів). Але зрештою діамант "пішов" з молотка за 17,9 мільйона франків (21,5 млн доларів). Переможцем аукціону став приватний американський колекціонер, ім'я якого не називають, повідомив Sotheby's.

Що відомо про діамант

Середземноморський блакитний діамант, нещодавно видобутий на легендарних шахтах Куллінан у Південній Африці, викликав величезний ажіотаж в алмазній галузі з того моменту, як його вперше представили у березні, повідомив аукціонний дім.

Минулого місяця його було представлено в межах дебютної виставки Sotheby's в Абу-Дабі разом із сімома іншими "надзвичайними" діамантами та дорогоцінним камінням загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів.

"На вершині піраміди рідкості знаходяться блакитні діаманти", - сказав на виставці в Абу-Дабі Квіг Брунінг, керівник відділу ювелірних виробів Sotheby's у Північній Америці, Європі та на Близькому Сході.

Після аукціону він зазначив, що цей дорогоцінний камінь є "безсумнівно визначальним каменем сезону" і додав, що він "входить до числа найкращих блакитних діамантів, які ми продали".

Тобіас Кормінд, голова найбільшого в Європі онлайн-магазину ювелірних виробів з діамантами "77 Diamonds", був менш оптимістичним, назвавши аукціон "менш вражаючим, ніж очікувалося".

"Діамант справді перевищив свою оцінку у 20 мільйонів доларів, що свідчить про значний інтерес. Але ширша невизначеність, включаючи поточну торгівельну напруженість між США та Китаєм, могла послабити довіру покупців та приглушити те, що могло б бути більш шаленою атмосферою", - зауважив він.

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