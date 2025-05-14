Бриллиант сезона: редкий камень вызвал ажиотаж на аукционе в Женеве и был продан за рекордную сумму

Редкий голубой бриллиант продали на аукционе в Женеве за 21,5 миллиона долларов. Он вызвал ожесточенную борьбу на торгах. Драгоценный камень приобрел частный американский коллекционер, имя которого хранится в тайне. Об этом пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Как сообщает издание, ярко-голубой бриллиант весом 10,3 карата с оценочной стоимостью 20 млн долларов вызвал ожесточенную борьбу на торгах. Они начались с девяти миллионов швейцарских франков (10,8 млн долларов). Но в итоге бриллиант "ушел" с молотка за 17,9 миллиона франков (21,5 млн долларов). Победителем аукциона стал частный американский коллекционер, имя которого не называют, сообщил Sotheby's.

Что известно о бриллианте

Средиземноморский голубой бриллиант, недавно добытый на легендарных шахтах Куллинан в Южной Африке, вызвал огромный ажиотаж в алмазной отрасли с того момента, как его впервые представили в марте, сообщил аукционный дом.

В прошлом месяце он был представлен в рамках дебютной выставки Sotheby's в Абу-Даби вместе с семью другими "чрезвычайными" бриллиантами и драгоценными камнями общей стоимостью более 100 миллионов долларов.

"На вершине пирамиды редкости находятся голубые бриллианты", - сказал на выставке в Абу-Даби Квиг Брунинг, руководитель отдела ювелирных изделий Sotheby's в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке.

После аукциона он отметил, что этот драгоценный камень является "несомненно определяющим камнем сезона" и добавил, что он "входит в число лучших голубых бриллиантов, которые мы продали".

Тобиас Корминд, глава крупнейшего в Европе онлайн-магазина ювелирных изделий с бриллиантами "77 Diamonds", был менее оптимистичным, назвав аукцион "менее впечатляющим, чем ожидалось".

"Бриллиант действительно превысил свою оценку в 20 миллионов долларов, что свидетельствует о значительном интересе. Но более широкая неопределенность, включая текущую торговую напряженность между США и Китаем, могла ослабить доверие покупателей и приглушить то, что могло бы быть более безумной атмосферой", - отметил он.

Необычайная находка: мужчина нашел бриллиант в государственном парке Арканзаса