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Нью-Йорк Таймс

Культовая шляпа Наполеона будет продана на аукционе в Париже

Киев • УНН

 • 340 просмотра

На аукционе Sotheby's выставят артефакты Наполеона Бонапарта из частной коллекции. Среди лотов — бикорн, геральдический меч и личные реликвии императора.

Культовая шляпа Наполеона будет продана на аукционе в Париже

В Париже будет выставлен на продажу один из самых известных бикорнов Наполеона Бонапарта, ориентировочно за 800 тысяч евро. Об этом сообщает RobbReport, пишет УНН.

Детали

По информации, 25 июня в Париже на аукционе Sotheby's выставят партию артефактов, которую уже назвали "одним из самых значительных предложений наполеоновских предметов, когда-либо появлявшихся на рынке".

Около 100 лотов из частной коллекции выдающегося французского коллекционера антиквариата Пьера-Жана Шаленсона появятся на аукционной продаже. Среди них - императорская мебель, картины Старого Мастера и глубоко личные реликвии, отражающие внутренний мир Наполеона Бонапарта.

Среди выдающихся лотов - одна из культовых шляп Наполеона с бикорном. В отличие от других офицеров французской армии, которые носили бикорны спереди назад, генерал знаменито носил "en bataille" - с крыльями, параллельными плечу. Шляпа оценена в 800 000 евро.

"Этот бикорн, изготовленный Пупаром, официальным шляпником Наполеона, был лично подарен императором генералу Мутону, одному из самых надежных и храбрых его полководцев, - говорится в сообщении. "После того, как генерал Мутон сыграл решающую роль в битве под Эсслингом в мае 1809 года, Наполеон, по сообщениям, похвалил его словами: "Мой мутон - лев".

Также, как сообщается, будет продано геральдический меч и палица, использовавшиеся во время церемонии коронации Наполеона в Парижской Парижской Богоматери в 1804 году, оцененная в 400 000 евро. А также, его личная печать из золота и черного дерева за 250 000 евро и его поношенные чулки и переносная таборная кровать.

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Наполеон приобрел статус рок-звезды. Будучи одним из самых известных людей в мире, его жизнь и достижения продолжают захватывать воображение многих, в том числе и ведущих кинорежиссеров 

- рассказала ARTnews Марин де Сениваль, руководитель отдела продаж серебра парижского аукциона Sotheby's Paris.

Она подчеркнула, что коллекционер, который предоставил указанные артефакты, чрезвычайно увлекался фигурой Наполеона Бонапарта и его жизнью.

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Чрезвычайно увлеченный Наполеоном, Пьер-Жан Шаленсон приобрел свой первый экспонат в возрасте 18 лет, и в течение следующих четырех десятилетий собрал огромную коллекцию, охватывающую всю жизнь Наполеона. В результате это очень полная коллекция, и весь материал поступает на аукцион с проверенными документами, о которых можно только мечтать: Наполеон, Жозефина, Мария-Луиза, императорская семья и т. д. Ее появление сейчас, в то время, когда интерес к Наполеону находится в горячке, дает прекрасную возможность коллекционерам приобрести свой собственный кусочек французской истории

- добавила де Сениваль.
Алина Волянская

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