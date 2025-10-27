ДНК виявив раніше незадокументовані хвороби, які вплинули на невдачу військ Наполеона в росії

Нові дослідження пропонують глибше розуміння на те, які інфекції вплинули на успіх французьких військ у період російського походу у 1812 році. Солдатів армії Наполеона, які були вже ослаблені сильним холодом та виснаженням, спустошували численні інфекції.

Деталі

Нові наукові дослідження проливають світло на трагічний період французької історії, коли у 1812 році армія Наполеона зіткнулась з численними складнощами під час походу на території російської імперії.

Дійти до висновку дослідникам допомогли залишки солдатів армії Наполеона, що були знайдені у братському похованнях в Литві.

Вільнюс був ключовим пунктом на шляху відступу 1812 року. Багато солдатів прибули виснаженими, голодними та хворими. Значна кількість померла там і була швидко похована в братських могилах молекулярний біолог і генетик Ніколас Раскован, керівник відділу мікробної палеогеноміки в Інституті Пастера в Парижі.

Він є старшим автором дослідження, опублікованого в журналі Current Biology.

Довідка

У червні 1812 року Наполеон вирушив завойовувати російську імперію, розраховуючи розбити російську імператорську армію. Французький імператор зібрав Велику армію з 600 000 чоловіків з усіх провінцій Французької імперії та союзних держав.

Втім, незважаючи на пересування та перемоги, місяці по тому, лише кілька десятків тисяч з цієї монументальної сили, після сумнозвісного відступу, досягли Вільнюса, нинішньої столиці Литви.

Нові відкриття щодо хвороб, які вразили солдатів армії Наполеона

Вже відомо з досліджень, що холод, голод і тиф вплинули на військову силу Наполеона. Низку таємниць було відкрито ще 2006 році, завдяки ПЛР-тестам. Було визначено, що деякі з солдатів хворіли на тиф, а також на "траншейну лихоманку", спричинену бактерією Bartonella Quintana.

З розвитком нових геномних технологій у вчених виникла ідея продовжити свої дослідження, з метою виявити, чи могли інші патогени впливати на солдатів армії Наполеона.

Я знав, що залишилося 13 зубів для аналізу, кожен з яких належить різному солдату – сказав AFP Ремі Барб'єрі, постдокторант відділу мікробної палеогеноміки Інституту Пастера.

Кожен зуб забезпечив близько 20 мільйонів коротких фрагментів ДНК, транскрибованих у текстовий файл - розповів AFP Ніколас Раскован.

У розпорядженні вчених був такий собі "ДНК-суп", що містив ДНК відповідного солдата, ДНК забруднень ґрунту, бактерій навколишнього середовища та можливих патогенів. Ці дані порівнювали з базою даних, що містила геноми всіх мікроорганізмів, секвенованих на сьогоднішній день.

Після численних етапів була перевірена автентичність фрагментів ДНК і вчені змогли відібрати фрагменти, які можна було однозначно віднести до патогенів.

З 13 проаналізованих солдатів четверо мали позитивний результат на інфекційний агент Salmonella enterica Paratyphy C (відповідальний за паратиф), а двоє – на агент Borrelia recurrentis, відповідальний за поворотний тиф.

Таким чином, серед солдатів армії Наполеона розповсюджувався паратиф, що зазвичай передається через їжу або воду, з такими симптомами, як лихоманка, головний біль, біль у животі, діарея або запор, слабкість, а іноді й висип.

Також було з'ясовано "загальну картину" щодо поворотного тифу у лавах французької армії початку 18 сторіччя. Він передавався платтяними вошами та викликав епізоди рецидивуючої високої температури з головним болем, м'язовим болем та слабкістю.

Вчені пяснюють, що "саме поєднання холоду, численних інфекційних захворювань, голоду та втоми" може пояснити смерть великої кількості представників армії Наполеона на території російської імперії у 1812 році.

Ми також знаємо з історичних джерел, що ряди наполеонівської армії вже були спустошені епідеміями ще до початку російської кампанії. Це надзвичайно цікаво, оскільки трохи відкриває шлях до розуміння цієї величезної кризи охорони здоров’я – роблять висновок дослідники.

