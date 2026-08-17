Meta може бути змушена назавжди змінити Instagram і Facebook через суд у США

У США у вівторок розпочнеться судовий процес проти Meta, який може змусити компанію докорінно змінити роботу Instagram і Facebook для неповнолітніх. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Позов у 2023 році подали 30 штатів США, зокрема Каліфорнія та Нью-Йорк. Вони звинувачують Meta у порушенні федеральних і штатних законів про захист дітей та вимагають понад $1 трлн компенсації, а також масштабних змін у роботі платформ.

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Серед вимог штатів - запровадження батьківської перевірки для підлітків, скасування лічильників лайків, припинення автоматичного відтворення відео та нескінченної прокрутки. Також прокурори хочуть обмежити фільтри, що змінюють зовнішність користувачів, заборонити створення кількох акаунтів і зникнення публікацій на кшталт Instagram Stories.

Штати звинувачують Meta у шкоді дітям

На думку позивачів, алгоритми та функції платформ спеціально розроблялися для того, щоб утримувати молодих користувачів якомога довше. Штати також стверджують, що Meta використовувала часті сповіщення та інші механізми для повернення дітей до своїх застосунків.

У компанії звинувачення відкидають.

Ми категорично не згодні з цими звинуваченнями та впевнені, що докази продемонструють нашу давню відданість підтримці молоді - заявила речниця Meta.

Суд може мати значні наслідки для всієї діяльності компанії, оскільки 30 штатів, які беруть участь у процесі, представляють майже дві третини населення США. У разі перемоги позивачів Meta, ймовірно, доведеться впровадити зміни на всіх американських платформах.

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Окремо Meta вже зазнала поразки у справі в Нью-Мексико. Там суд зобов'язав компанію виплатити $942 млн і внести зміни, зокрема скасувати підрахунок лайків для користувачів до 18 років та обмежити push-сповіщення для підлітків. Meta оскаржує це рішення.

Позивачі у новій справі посилаються також на внутрішні дослідження Meta, які пов'язували використання Instagram із соціальним порівнянням, самотністю, негативним сприйняттям власного тіла та погіршенням настрою серед молоді.

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