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Meta может быть вынуждена навсегда изменить Instagram и Facebook из-за суда в США

Киев • УНН

 • 780 просмотра

30 штатов США подали иск против Meta, требуя более $1 трлн компенсации за нарушение законов о защите детей. Компанию могут обязать отменить счётчики лайков и ограничить уведомления для несовершеннолетних.

Meta может быть вынуждена навсегда изменить Instagram и Facebook из-за суда в США

Во вторник в США начнётся судебный процесс против Meta, который может заставить компанию кардинально изменить работу Instagram и Facebook для несовершеннолетних. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Иск в 2023 году подали 30 штатов США, в частности Калифорния и Нью-Йорк. Они обвиняют Meta в нарушении федеральных законов и законов штатов о защите детей и требуют более $1 трлн компенсации, а также масштабных изменений в работе платформ.

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Среди требований штатов — введение родительской проверки для подростков, отмена счётчиков лайков, прекращение автоматического воспроизведения видео и бесконечной прокрутки. Также прокуроры хотят ограничить фильтры, изменяющие внешность пользователей, запретить создание нескольких аккаунтов и исчезновение публикаций по типу Instagram Stories.

Штаты обвиняют Meta в причинении вреда детям

По мнению истцов, алгоритмы и функции платформ специально разрабатывались для того, чтобы удерживать молодых пользователей как можно дольше. Штаты также утверждают, что Meta использовала частые уведомления и другие механизмы для возвращения детей в свои приложения.

В компании обвинения отвергают.

Мы категорически не согласны с этими обвинениями и уверены, что доказательства продемонстрируют нашу давнюю приверженность поддержке молодёжи

— заявила представительница Meta.

Суд может иметь значительные последствия для всей деятельности компании, поскольку 30 штатов, участвующих в процессе, представляют почти две трети населения США. В случае победы истцов Meta, вероятно, придётся внедрить изменения на всех американских платформах.

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Отдельно Meta уже потерпела поражение по делу в Нью-Мексико. Там суд обязал компанию выплатить $942 млн и внести изменения, в частности отменить подсчёт лайков для пользователей младше 18 лет и ограничить push-уведомления для подростков. Meta обжалует это решение.

Истцы по новому делу также ссылаются на внутренние исследования Meta, которые связывали использование Instagram с социальным сравнением, одиночеством, негативным восприятием собственного тела и ухудшением настроения среди молодёжи.

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Степан Гафтко

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