Meta удалила 756 тысяч аккаунтов подростков из-за запрета социальных сетей для детей
Киев • УНН
Meta деактивировала 756 тысяч аккаунтов австралийцев младше 16 лет в Facebook и Instagram. Австралия первой ввела запрет на использование социальных сетей детьми, однако более 80% продолжали ими пользоваться.
Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, удалила более 756 тысяч учетных записей, которые, по оценке компании, принадлежали австралийцам в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
С декабря 2025 года по июнь 2026 года Meta деактивировала 462 тысячи подозрительных аккаунтов в Instagram и еще 294 тысячи — в Facebook. Компания заявила, что количество заблокированных профилей будет и дальше расти, поскольку проверки продолжаются.
Австралия стала первой страной, которая ввела законодательный запрет на пользование социальными сетями лицами в возрасте до 16 лет. Закон вступил в силу 10 декабря 2025 года.
В польских социальных сетях каждый второй комментарий об украинцах носит враждебный характер - анализ11.08.26, 20:30 • 3370 просмотров
Власти объясняют ограничение обеспокоенностью по поводу влияния соцсетей на физическое и психическое здоровье детей. В то же время правительство обвиняет платформы в недостаточном соблюдении новых правил.
По данным австралийского правительства и независимых исследований, более 80% детей в возрасте до 16 лет продолжали пользоваться соцсетями в течение первых трех месяцев после вступления запрета в силу.
Суд США разрешил продолжить рассмотрение тысяч исков против Meta и других соцсетей11.08.26, 01:38 • 3425 просмотров
Австралийский регулятор может усилить контроль за платформами. Максимальный штраф за нарушение закона увеличили до 99 миллионов австралийских долларов — около 69,75 миллиона долларов США.
Представители Meta, TikTok, Google и Snapchat должны выступить на парламентском расследовании по вопросу исполнения запрета в Австралии.
Белый дом отменил запрет на TikTok на государственных устройствах США12.08.26, 02:16 • 3494 просмотра