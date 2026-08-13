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Meta удалила 756 тысяч аккаунтов подростков из-за запрета социальных сетей для детей

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Meta деактивировала 756 тысяч аккаунтов австралийцев младше 16 лет в Facebook и Instagram. Австралия первой ввела запрет на использование социальных сетей детьми, однако более 80% продолжали ими пользоваться.

Meta удалила 756 тысяч аккаунтов подростков из-за запрета социальных сетей для детей

Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, удалила более 756 тысяч учетных записей, которые, по оценке компании, принадлежали австралийцам в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

С декабря 2025 года по июнь 2026 года Meta деактивировала 462 тысячи подозрительных аккаунтов в Instagram и еще 294 тысячи — в Facebook. Компания заявила, что количество заблокированных профилей будет и дальше расти, поскольку проверки продолжаются.

Австралия стала первой страной, которая ввела законодательный запрет на пользование социальными сетями лицами в возрасте до 16 лет. Закон вступил в силу 10 декабря 2025 года.

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Власти объясняют ограничение обеспокоенностью по поводу влияния соцсетей на физическое и психическое здоровье детей. В то же время правительство обвиняет платформы в недостаточном соблюдении новых правил.

По данным австралийского правительства и независимых исследований, более 80% детей в возрасте до 16 лет продолжали пользоваться соцсетями в течение первых трех месяцев после вступления запрета в силу.

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Австралийский регулятор может усилить контроль за платформами. Максимальный штраф за нарушение закона увеличили до 99 миллионов австралийских долларов — около 69,75 миллиона долларов США.

Представители Meta, TikTok, Google и Snapchat должны выступить на парламентском расследовании по вопросу исполнения запрета в Австралии.

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Степан Гафтко

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