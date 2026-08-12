Белый дом отменил запрет на TikTok на государственных устройствах США
Киев • УНН
Администрация Трампа отменила запрет на TikTok на федеральных устройствах. Решение принято после передачи контроля над бизнесом приложения американским инвесторам.
Администрация президента США Дональда Трампа отменила запрет на использование TikTok на устройствах федерального правительства после передачи контроля над американским бизнесом приложения американским инвесторам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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Административно-бюджетное управление Белого дома в служебной записке от 10 августа отменило директиву 2023 года, которая запрещала TikTok на правительственном оборудовании из-за опасений относительно угроз национальной безопасности.
Решение приняли после заключения Министерства юстиции США, согласно которому TikTok больше не соответствует определению "защищённого приложения" в соответствии с законодательством, ограничивавшим его использование на федеральных платформах.
TikTok перешёл под контроль американских инвесторов
В январе завершилась сделка по передаче контроля над американским бизнесом TikTok от китайской ByteDance консорциуму американских компаний, в который вошли Oracle и Silver Lake Management.
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В Минюсте США заявили, что нынешняя версия TikTok функционирует независимо от ByteDance, а контрольный пакет акций принадлежит американским инвесторам. Также компания пересмотрела алгоритм рекомендаций контента и систему кибербезопасности.
Запрет TikTok стал предметом продолжительного спора в США из-за опасений относительно возможного доступа китайских властей к данным американских пользователей. TikTok и Пекин эти обвинения отрицали.
Трамп ранее положительно высказывался о TikTok и заявлял, что приложение помогло ему во время президентской кампании 2024 года.
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