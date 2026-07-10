ЕС призывает Instagram и Facebook изменить вызывающие зависимость функции

В пятницу, 10 июля, Европейский Союз обвинил компанию Meta в нарушении европейских цифровых правил из-за работы Instagram и Facebook. Регуляторы заявляют, что ряд функций платформ намеренно созданы для того, чтобы удерживать пользователей как можно дольше, и требуют изменить механизмы автоматического воспроизведения видео и бесконечной ленты. Если компания этого не сделает, ей грозят значительные штрафы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что предварительные выводы Европейской комиссии стали результатом двухлетнего расследования в рамках Закона ЕС о цифровых услугах, который обязывает крупные онлайн-платформы активнее бороться с незаконным и вредным контентом.

Европейская комиссия, которая выполняет функции цифрового регулятора ЕС, заявила, что Meta не провела надлежащей оценки рисков, связанных с сильно персонализированными рекомендациями контента, автоматическим воспроизведением видео и бесконечной лентой, которая постоянно подгружает новый контент и стимулирует длительное пребывание пользователя на платформе. По мнению Комиссии, Reels и Stories в Facebook и Instagram могут способствовать чрезмерному или даже компульсивному использованию социальных сетей.

Регулятор также раскритиковал меры Meta по уменьшению этих рисков. В частности, напоминания о необходимости сделать перерыв можно легко закрыть, а родительские инструменты контроля требуют значительных усилий, времени и технических знаний, поэтому не являются достаточно эффективными.

Европейская комиссия считает, что Meta должна по умолчанию отключить автоматическое воспроизведение видео и бесконечную ленту, ввести действенные обязательные перерывы в использовании приложений и изменить алгоритмы рекомендаций так, чтобы они были менее ориентированы на максимальное вовлечение пользователей.

Meta отвергает обвинения

Представитель компании Бен Уолтерс заявил, что с начала расследования Meta внедрила Teen Accounts - специальные аккаунты для подростков, которые автоматически активируют дополнительные механизмы защиты. Родители могут блокировать доступ к Instagram в ночное время и ограничивать ежедневное время пользования приложением до 15 минут.

Meta также заявила, что продолжит конструктивный диалог с европейскими регуляторами.

Компания может предоставить свои объяснения по выдвинутым претензиям до того, как Комиссия примет окончательное решение в ближайшие месяцы. Если нарушение будет подтверждено, компании грозит штраф в размере до 6% ее мирового годового оборота.

В прошлом месяце Meta также не смогла добиться закрытия иска, поданного генеральными прокурорами 29 штатов США, которые утверждают, что Facebook и Instagram вызывают зависимость у детей.

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Претензии ЕС к Meta во многом повторяют обвинения, выдвинутые TikTok в феврале этого года, когда регуляторы также требовали изменить механизмы, стимулирующие длительное пользование приложением.

Отдельно Европейская комиссия расследует так называемый эффект "кроличьей норы" в Facebook и Instagram – ситуацию, когда алгоритмы рекомендаций постепенно затягивают пользователя во все большее количество похожего контента, побуждая его проводить на платформе значительно больше времени.

Кроме того, в апреле Комиссия потребовала от Meta усилить меры, которые не позволяют детям младше 13 лет пользоваться ее социальными сетями, предупредив о возможных штрафах в случае невыполнения этих требований.

В понедельник Еврокомиссия должна получить выводы экспертов, которые могут стать основой для введения общеевропейского запрета на использование социальных сетей подростками. Ожидается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит соответствующие предложения в своем ежегодном обращении о состоянии Европейского Союза в сентябре.

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