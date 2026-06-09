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Instagram разрешил пользователям менять порядок публикаций в сетке профиля

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Instagram разрешил менять порядок постов в профиле независимо от даты публикации. Пользователи могут перетаскивать публикации через новую опцию в сетке.

Instagram разрешил пользователям менять порядок публикаций в сетке профиля

Instagram упростил создание желаемого дизайна и эстетики сетки профиля пользователей. Приложение, принадлежащее компании Meta, наконец-то запустило возможность изменять порядок публикаций в сетке — почти через год после того, как руководитель Instagram Адам Моссери анонсировал появление этой функции. Об этом сообщает Engadget, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание USA Today, начиная с сегодняшнего дня пользователи по всему миру смогут перемещать посты независимо от даты их публикации.

Мы знаем, что это уже давно назрело, но мы хотели уделить время, чтобы сделать все правильно

— сообщили в Meta изданию.

Возможность изменять порядок сетки Instagram остается одной из самых ожидаемых функций в приложении, и Meta планировала ее внедрение еще задолго до того, как Моссери объявил об этом в прошлом году. Алессандро Палуцци, известный реверс-инжинирингом приложений и поиском неанонсированных инструментов, обнаружил опцию "редактировать сетку" в приложении Instagram еще в 2022 году.

Если вы устали от хронологического порядка своих постов и хотите их переставить, просто перейдите в свой профиль и зажмите любую публикацию. Вместе с кнопками "Закрепить в главной сетке" и "Архивировать" вы теперь увидите опцию "Изменить порядок сетки". Нажмите на нее, чтобы перейти в другое окно, где вы сможете перетаскивать посты и перегруппировывать свой контент, пока профиль не будет выглядеть именно так, как вы хотите. Обратите внимание: любой закрепленный пост будет оставаться вверху вашего профиля и будет затемнен в окне "Изменить порядок сетки"

— говорится в сообщении.

ЕС готовит штрафы для Meta из-за доступа детей к Facebook и Instagram30.04.26, 02:00 • 3903 просмотра

Ольга Розгон

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