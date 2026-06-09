Instagram разрешил пользователям менять порядок публикаций в сетке профиля
Киев • УНН
Instagram разрешил менять порядок постов в профиле независимо от даты публикации. Пользователи могут перетаскивать публикации через новую опцию в сетке.
Instagram упростил создание желаемого дизайна и эстетики сетки профиля пользователей. Приложение, принадлежащее компании Meta, наконец-то запустило возможность изменять порядок публикаций в сетке — почти через год после того, как руководитель Instagram Адам Моссери анонсировал появление этой функции. Об этом сообщает Engadget, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание USA Today, начиная с сегодняшнего дня пользователи по всему миру смогут перемещать посты независимо от даты их публикации.
Мы знаем, что это уже давно назрело, но мы хотели уделить время, чтобы сделать все правильно
Возможность изменять порядок сетки Instagram остается одной из самых ожидаемых функций в приложении, и Meta планировала ее внедрение еще задолго до того, как Моссери объявил об этом в прошлом году. Алессандро Палуцци, известный реверс-инжинирингом приложений и поиском неанонсированных инструментов, обнаружил опцию "редактировать сетку" в приложении Instagram еще в 2022 году.
Если вы устали от хронологического порядка своих постов и хотите их переставить, просто перейдите в свой профиль и зажмите любую публикацию. Вместе с кнопками "Закрепить в главной сетке" и "Архивировать" вы теперь увидите опцию "Изменить порядок сетки". Нажмите на нее, чтобы перейти в другое окно, где вы сможете перетаскивать посты и перегруппировывать свой контент, пока профиль не будет выглядеть именно так, как вы хотите. Обратите внимание: любой закрепленный пост будет оставаться вверху вашего профиля и будет затемнен в окне "Изменить порядок сетки"
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