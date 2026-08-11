В польских социальных сетях каждый второй комментарий об украинцах носит враждебный характер - анализ
Киев • УНН
Анализ Res Futura показал, что в июле половина комментариев об украинцах в Польше носила враждебный характер. Доля защиты украинцев выросла с 0,6% до 6%, преимущественно среди людей старше 45 лет.
Каждый второй комментарий об украинцах в польских социальных сетях сегодня носит враждебный или негативный характер. Об этом свидетельствует анализ Европейского аналитического коллектива Res Futura, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Детали
Авторы мониторинга проанализировали в июле польские дискуссии в Интернете, посвященные Украине и украинцам. Михал Федорович из Res Futura отмечает, что такое негативное отношение уже не является маргинальным явлением, а стало устойчивой тенденцией.
"Мы наблюдаем рост антиукраинских настроений, и эта тенденция уже приобрела устойчивый характер. Сегодня каждый второй комментарий об украинцах в Польше носит враждебный, негативный характер. Ключевым с нашей точки зрения является очень значительное распространение видеоконтента с антиукраинскими посылами. Безусловно, в июле доминировала тема насилия в отношении украинцев", — отметил он.
В защиту украинцев сегодня чаще всего выступают пользователи старше 45 лет с проевропейскими взглядами.
"Количество комментариев в защиту украинцев выросло с 0,6% до почти 6%. Это немного, однако это первый заметный рост количества комментариев в защиту украинцев за последние несколько месяцев", — добавил эксперт.
По словам аналитика, в течение последних трех месяцев в польских социальных сетях почти перестали обсуждать саму войну в Украине. Дискуссии сосредоточены почти исключительно на польско-украинских отношениях и украинском меньшинстве в Польше.
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