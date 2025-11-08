Республіканці шукають ідеї для поновлення роботи уряду США після провалу тактики тиску - The Hill

Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн, республіканець від Південної Дакоти, та його команда лідерів-республіканців шукають нові ідеї для припинення 38-денного призупинення роботи уряду США після того, як у п'ятницю стало зрозуміло, що спроби змусити демократів проголосувати за ухвалений Палатою представників законопроект про фінансування поки не увінчалися успіхом, передає УНН із посиланням на The Hill.

Деталі

Республіканці в Сенаті обговорюють різні ідеї для виходу з глухого кута, наприклад, голосування за новим законопроектом, підготовленим Сенатом, який фінансуватиме значну частину федерального уряду до 2026 фінансового року.

Цей підхід, який просувають члени Комітету з асигнувань, передбачає голосування за трьома звичайними законопроектами про асигнування, прийнятими Сенатом раніше цього року за рішучої підтримки обох партій і узгоджених з республіканцями в Палаті представників.

Інша ідея, висунута сенатором Ліндсі Гремом (республіканець від Південної Кароліни), полягає у поданні законопроекту, розробленого республіканцями, який буде спрямований на зниження витрат на охорону здоров'я, що зростають, що дозволить вирішити проблему, що знаходиться в центрі боротьби за державне фінансування.

Третя пропозиція, висунута сенатором Еріком Шміттом (республіканець від Міссурі), полягає в тому, щоб спонукати адміністрацію Трампа використовувати федерально фінансовані проекти в таких демократичних штатах, як Каліфорнія і Нью-Йорк, для пошуку додаткового фінансування для оплати праці військовослужбовців.

Видання зауважує, що лідери республіканців у Сенаті шукають нові тактики для припинення шатдауну, оскільки рядові законодавці-республіканці втомилися багаторазово голосувати за ухвалену Палатою представників резолюцію про продовження фінансування уряду до 21 листопада.

Демократи в Сенаті 14 разів блокували ухвалений Палатою представників законопроект, і Тьюн не зміг збільшити кількість демократів, які підтримують ці заходи, незважаючи на неодноразові прохання до своїх колег.

"Немає сенсу голосувати за те, за що ми голосували в минулому, тільки для того, щоб зробити це знову", — заявив журналістам у п'ятницю сенатор Майк Раундс, республіканець від Південної Дакоти.

The Hill зауважує, що на даний момент тільки три члени фракції демократів у Сенаті проголосували за резолюцію про продовження дії закону, яка не містить положень про продовження поточних субсидій згідно із Законом про доступне медичне обслуговування (ACA).

Нагадаємо

Нинішнє призупинення роботи уряду США (шатдаун) стало найтривалішим в історії Сполучених Штатів, перевершивши попередній рекорд, встановлений наприкінці 2018-го - на початку 2019 року.

Зауважимо, що призупинення роботи уряду США - відносно недавнє явище, яке у своєму нинішньому вигляді почалося лише 1980 року, коли генеральний прокурор опублікував низку юридичних висновків, які стверджують незаконність продовження витрачання коштів державними установами без дозволу Конгресу. З того часу було 15 шатдаунів, включаючи нинішню ситуацію.