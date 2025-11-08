Республіканці шукають ідеї для поновлення роботи уряду США після провалу тактики тиску - The Hill

ukenru
16:00 • 6066 перегляди
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
14:50 • 20295 перегляди
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
14:33 • 27074 перегляди
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
8 листопада, 08:59 • 49758 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 90130 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 91729 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 129800 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 93860 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 74518 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 25948 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США дали Угорщині звільнення від санкцій проти рф після теплої зустрічі Трампа та Орбана - Reuters8 листопада, 08:15 • 20249 перегляди
Над Україною знешкоджено 406 з 458 ворожих дронів і 9 з 45 ракет, рф атакувала переважно балістикою8 листопада, 08:51 • 33540 перегляди
У Покровську тривають вуличні бої, росіяни маскуються під цивільних - речник 7-го корпусу ДШВ8 листопада, 10:32 • 3864 перегляди
США не братимуть участі у саміті G20 у ПАР - Трамп8 листопада, 10:43 • 36483 перегляди
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба11:44 • 38853 перегляди
Публікації
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 90131 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 129800 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 93860 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 74518 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 49508 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Ліндсі Грем
Раян Ґослінґ
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Полтавська область
Державний кордон України
Київська область
Реклама
УНН Lite
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 3396 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 30363 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 91730 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 36159 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 44554 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Республіканці шукають ідеї для поновлення роботи уряду США після провалу тактики тиску - The Hill

Київ • УНН

 • 1486 перегляди

Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн та його команда шукають нові ідеї для припинення 38-денного призупинення роботи уряду США. Це відбувається після того, як спроби змусити демократів проголосувати за ухвалений Палатою представників законопроект про фінансування не увінчалися успіхом.

Республіканці шукають ідеї для поновлення роботи уряду США після провалу тактики тиску - The Hill

Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн, республіканець від Південної Дакоти, та його команда лідерів-республіканців шукають нові ідеї для припинення 38-денного призупинення роботи уряду США після того, як у п'ятницю стало зрозуміло, що спроби змусити демократів проголосувати за ухвалений Палатою представників законопроект про фінансування поки не увінчалися успіхом, передає УНН із посиланням на The Hill.

Деталі

Республіканці в Сенаті обговорюють різні ідеї для виходу з глухого кута, наприклад, голосування за новим законопроектом, підготовленим Сенатом, який фінансуватиме значну частину федерального уряду до 2026 фінансового року.

Цей підхід, який просувають члени Комітету з асигнувань, передбачає голосування за трьома звичайними законопроектами про асигнування, прийнятими Сенатом раніше цього року за рішучої підтримки обох партій і узгоджених з республіканцями в Палаті представників.

Інша ідея, висунута сенатором Ліндсі Гремом (республіканець від Південної Кароліни), полягає у поданні законопроекту, розробленого республіканцями, який буде спрямований на зниження витрат на охорону здоров'я, що зростають, що дозволить вирішити проблему, що знаходиться в центрі боротьби за державне фінансування.

Третя пропозиція, висунута сенатором Еріком Шміттом (республіканець від Міссурі), полягає в тому, щоб спонукати адміністрацію Трампа використовувати федерально фінансовані проекти в таких демократичних штатах, як Каліфорнія і Нью-Йорк, для пошуку додаткового фінансування для оплати праці військовослужбовців.

Видання зауважує, що лідери республіканців у Сенаті шукають нові тактики для припинення шатдауну, оскільки рядові законодавці-республіканці втомилися багаторазово голосувати за ухвалену Палатою представників резолюцію про продовження фінансування уряду до 21 листопада.

Демократи в Сенаті 14 разів блокували ухвалений Палатою представників законопроект, і Тьюн не зміг збільшити кількість демократів, які підтримують ці заходи, незважаючи на неодноразові прохання до своїх колег.

"Немає сенсу голосувати за те, за що ми голосували в минулому, тільки для того, щоб зробити це знову", — заявив журналістам у п'ятницю сенатор Майк Раундс, республіканець від Південної Дакоти.

The Hill зауважує, що на даний момент тільки три члени фракції демократів у Сенаті проголосували за резолюцію про продовження дії закону, яка не містить положень про продовження поточних субсидій згідно із Законом про доступне медичне обслуговування (ACA).

Три найбільші авіакомпанії США скасовують сотні рейсів через шатдаун07.11.25, 09:37 • 5132 перегляди

Нагадаємо

Нинішнє призупинення роботи уряду США (шатдаун) стало найтривалішим в історії Сполучених Штатів, перевершивши попередній рекорд, встановлений наприкінці 2018-го - на початку 2019 року.

Зауважимо, що призупинення роботи уряду США - відносно недавнє явище, яке у своєму нинішньому вигляді почалося лише 1980 року, коли генеральний прокурор опублікував низку юридичних висновків, які стверджують незаконність продовження витрачання коштів державними установами без дозволу Конгресу. З того часу було 15 шатдаунів, включаючи нинішню ситуацію.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Державний бюджет
Південна Дакота
Міссурі (штат)
Південна Кароліна
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
The Hill
Нью-Йорк (штат)
Ліндсі Грем
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки