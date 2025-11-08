ukenru
16:00 • 5032 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
14:50 • 19354 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
14:33 • 26565 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 49299 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 89490 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 91448 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 129401 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 93608 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 74281 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 25932 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Республиканцы ищут идеи для возобновления работы правительства США после провала тактики давления - The Hill

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн и его команда ищут новые идеи для прекращения 38-дневной приостановки работы правительства США. Это происходит после того, как попытки заставить демократов проголосовать за принятый Палатой представителей законопроект о финансировании не увенчались успехом.

Республиканцы ищут идеи для возобновления работы правительства США после провала тактики давления - The Hill

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, республиканец от Южной Дакоты, и его команда лидеров-республиканцев ищут новые идеи для прекращения 38-дневной приостановки работы правительства США после того, как в пятницу стало ясно, что попытки заставить демократов проголосовать за принятый Палатой представителей законопроект о финансировании пока не увенчались успехом, передает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Республиканцы в Сенате обсуждают различные идеи для выхода из тупика, например, голосование по новому законопроекту, подготовленному Сенатом, который будет финансировать значительную часть федерального правительства до 2026 финансового года.

Этот подход, который продвигают члены Комитета по ассигнованиям, предусматривает голосование по трем обычным законопроектам об ассигнованиях, принятым Сенатом ранее в этом году при решительной поддержке обеих партий и согласованных с республиканцами в Палате представителей.

Другая идея, выдвинутая сенатором Линдси Грэмом (республиканец от Южной Каролины), заключается в представлении законопроекта, разработанного республиканцами, который будет направлен на снижение растущих расходов на здравоохранение, что позволит решить проблему, находящуюся в центре борьбы за государственное финансирование.

Третье предложение, выдвинутое сенатором Эриком Шмиттом (республиканец от Миссури), заключается в том, чтобы побудить администрацию Трампа использовать федерально финансируемые проекты в таких демократических штатах, как Калифорния и Нью-Йорк, для поиска дополнительного финансирования для оплаты труда военнослужащих.

Издание отмечает, что лидеры республиканцев в Сенате ищут новые тактики для прекращения шатдауна, поскольку рядовые законодатели-республиканцы устали многократно голосовать за принятую Палатой представителей резолюцию о продлении финансирования правительства до 21 ноября.

Демократы в Сенате 14 раз блокировали принятый Палатой представителей законопроект, и Тьюн не смог увеличить количество демократов, поддерживающих эти меры, несмотря на неоднократные просьбы к своим коллегам.

"Нет смысла голосовать за то, за что мы голосовали в прошлом, только для того, чтобы сделать это снова", — заявил журналистам в пятницу сенатор Майк Раундс, республиканец от Южной Дакоты.

The Hill отмечает, что на данный момент только три члена фракции демократов в Сенате проголосовали за резолюцию о продлении действия закона, которая не содержит положений о продлении текущих субсидий согласно Закону о доступном медицинском обслуживании (ACA).

Три крупнейшие авиакомпании США отменяют сотни рейсов из-за шатдауна07.11.25, 09:37 • 5096 просмотров

Напомним

Нынешняя приостановка работы правительства США (шатдаун) стала самой продолжительной в истории Соединенных Штатов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в конце 2018-го - начале 2019 года.

Заметим, что приостановка работы правительства США — относительно недавнее явление, которое в своем нынешнем виде началось лишь в 1980 году, когда генеральный прокурор опубликовал ряд юридических заключений, утверждающих незаконность продолжения расходования средств государственными учреждениями без разрешения Конгресса. С тех пор было 15 шатдаунов, включая нынешнюю ситуацию.

Антонина Туманова

Новости Мира
Государственный бюджет
Южная Дакота
Миссури
Южная Каролина
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Сенат Соединенных Штатов Америки
Холм
Нью-Йорк (штат)
Линдси Грэм
Калифорния
Соединённые Штаты