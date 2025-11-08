Республиканцы ищут идеи для возобновления работы правительства США после провала тактики давления - The Hill

Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, республиканец от Южной Дакоты, и его команда лидеров-республиканцев ищут новые идеи для прекращения 38-дневной приостановки работы правительства США после того, как в пятницу стало ясно, что попытки заставить демократов проголосовать за принятый Палатой представителей законопроект о финансировании пока не увенчались успехом, передает УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Республиканцы в Сенате обсуждают различные идеи для выхода из тупика, например, голосование по новому законопроекту, подготовленному Сенатом, который будет финансировать значительную часть федерального правительства до 2026 финансового года.

Этот подход, который продвигают члены Комитета по ассигнованиям, предусматривает голосование по трем обычным законопроектам об ассигнованиях, принятым Сенатом ранее в этом году при решительной поддержке обеих партий и согласованных с республиканцами в Палате представителей.

Другая идея, выдвинутая сенатором Линдси Грэмом (республиканец от Южной Каролины), заключается в представлении законопроекта, разработанного республиканцами, который будет направлен на снижение растущих расходов на здравоохранение, что позволит решить проблему, находящуюся в центре борьбы за государственное финансирование.

Третье предложение, выдвинутое сенатором Эриком Шмиттом (республиканец от Миссури), заключается в том, чтобы побудить администрацию Трампа использовать федерально финансируемые проекты в таких демократических штатах, как Калифорния и Нью-Йорк, для поиска дополнительного финансирования для оплаты труда военнослужащих.

Издание отмечает, что лидеры республиканцев в Сенате ищут новые тактики для прекращения шатдауна, поскольку рядовые законодатели-республиканцы устали многократно голосовать за принятую Палатой представителей резолюцию о продлении финансирования правительства до 21 ноября.

Демократы в Сенате 14 раз блокировали принятый Палатой представителей законопроект, и Тьюн не смог увеличить количество демократов, поддерживающих эти меры, несмотря на неоднократные просьбы к своим коллегам.

"Нет смысла голосовать за то, за что мы голосовали в прошлом, только для того, чтобы сделать это снова", — заявил журналистам в пятницу сенатор Майк Раундс, республиканец от Южной Дакоты.

The Hill отмечает, что на данный момент только три члена фракции демократов в Сенате проголосовали за резолюцию о продлении действия закона, которая не содержит положений о продлении текущих субсидий согласно Закону о доступном медицинском обслуживании (ACA).

Три крупнейшие авиакомпании США отменяют сотни рейсов из-за шатдауна

Напомним

Нынешняя приостановка работы правительства США (шатдаун) стала самой продолжительной в истории Соединенных Штатов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в конце 2018-го - начале 2019 года.

Заметим, что приостановка работы правительства США — относительно недавнее явление, которое в своем нынешнем виде началось лишь в 1980 году, когда генеральный прокурор опубликовал ряд юридических заключений, утверждающих незаконность продолжения расходования средств государственными учреждениями без разрешения Конгресса. С тех пор было 15 шатдаунов, включая нынешнюю ситуацию.