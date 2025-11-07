Три крупнейшие авиакомпании США отменяют сотни рейсов из-за шатдауна
Киев • УНН
Ведущие авиакомпании США отменяют сотни рейсов из-за ограничения пропускной способности 40 крупных аэропортов. Это связано с прекращением работы правительства страны, которое длится более месяца.
Крупнейшие авиакомпании сообщили о планах отменить сотни рейсов в пятницу — из тысяч ежедневных рейсов — в связи с тем, что Федеральное управление гражданской авиации США готовится начать ограничения пропускной способности 40 крупных аэропортов США из-за прекращения работы правительства страны (шатдаун), пишет УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
American Airlines заявила в четверг, что отменит около 220 из примерно 6000 рейсов, начиная с пятницы и до конца этих выходных.
United Airlines заявила в своем заявлении, что планирует отменить менее 200 из более чем 5000 рейсов ежедневно в течение выходных. Авиакомпания разместила информацию об отмене рейсов на специальном сайте вместе с другой информацией для путешественников.
Представитель компании сообщил ABC News, что около половины пассажиров, чьи рейсы были отменены, смогли перебронировать билеты в течение 4 часов после первоначального времени вылета.
Авиакомпания Delta Airlines заявила о планах отменить около 170 ежедневных рейсов.
American, United и Delta — три крупнейшие авиакомпании США — заявили, что, по их мнению, смогут разместить большинство пассажиров, которых это коснулось, на других рейсах.
Эти отмены рейсов стали последним — и, возможно, самым серьезным — нарушением авиасообщения с момента начала прекращения работы правительства США (шатдауна) более месяца назад.
Нынешний шатдаун в США стал самым продолжительным в истории05.11.25, 10:32 • 3095 просмотров