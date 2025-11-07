Три найбільші авіакомпанії США скасовують сотні рейсів через шатдаун
Київ • УНН
Провідні авіакомпанії США скасовують сотні рейсів через обмеження пропускної спроможності 40 великих аеропортів. Це пов'язано з припиненням роботи уряду країни, що триває понад місяць.
Найбільші авіакомпанії повідомили про плани скасувати сотні рейсів у п'ятницю - із тисяч щоденних рейсів - у зв'язку з тим, що Федеральне управління цивільної авіації США готується розпочати обмеження пропускної спроможності 40 великих аеропортів США через припинення роботи уряду країни (шатдаун), пише УНН з посиланням на ABC News.
Деталі
American Airlines заявила в четвер, що скасує близько 220 із приблизно 6000 рейсів, починаючи з п'ятниці і до кінця цих вихідних.
United Airlines заявила у своїй заяві, що планує скасувати менше ніж 200 із більш ніж 5000 рейсів щодня протягом вихідних. Авіакомпанія розмістила інформацію про відміну рейсів на спеціальному сайті разом з іншою інформацією для мандрівників.
Представник компанії повідомив ABC News, що близько половини пасажирів, чиї рейси було скасовано, змогли перебронювати квитки протягом 4 годин після початкового часу вильоту.
Авіакомпанія Delta Airlines заявила про плани скасувати близько 170-ти щоденних рейсів.
American, United і Delta - три найбільші авіакомпанії США - заявили, що, на їхню думку, зможуть розмістити більшість пасажирів, яких це торкнулися, на інших рейсах.
Ці скасування рейсів стали останнім - і, можливо, найсерйознішим - порушенням авіасполучення з моменту початку припинення роботи уряду США (шатдауну) понад місяць тому.
