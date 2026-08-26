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Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на "озеро Америка" – канадці виступили проти

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка на тлі торговельного конфлікту. Канадці та прем’єр Онтаріо виступили проти.

Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на "озеро Америка" – канадці виступили проти

Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на "озеро Америка". Ідея з’явилася на тлі чергового загострення торговельного конфлікту між Вашингтоном та Оттавою. Про це пише УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Трамп озвучив пропозицію за кілька годин до заяви прем’єр-міністра Канади Марка Карні про взаємні тарифи на імпорт зі США.

Сполучені Штати серйозно розглядають можливість зміни назви озера Онтаріо на озеро Америка, оскільки ми більше не очікуємо мати багато справ з Онтаріо

– написав він у Truth Social.

Пропозиція нагадує попередню ініціативу Трампа щодо перейменування Мексиканської затоки на "Американську затоку". Водночас озеро Онтаріо розташоване безпосередньо на кордоні США та Канади, тому Вашингтон не може змусити канадців використовувати нову назву.

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Канадці вже виступили проти ідеї. Жителька Онтаріо Патрісія Вайзман заявила, що цього "ніколи не станеться", а інший мешканець провінції Пол Батлер назвав політику Трампа розчаровуючою.

Озеро Онтаріо є одним із Великих озер Північної Америки. Воно відділяє канадську провінцію Онтаріо від американського штату Нью-Йорк, а на його берегах розташовані Торонто та район Баффало.

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Прем'єр Онтаріо Даг Форд назвав заяву Трампа "надмірною риторикою" та закликав США і Канаду повернутися до переговорів.

Пропозиція пролунала на тлі торговельної війни між країнами: адміністрація Трампа запровадила 50% мита на частину канадських товарів, а також пригрозила новими тарифами на автомобілі, автозапчастини та сталь.

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Степан Гафтко

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