Трамп предложил переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка» — канадцы выступили против

Трамп предложил переименовать озеро Онтарио в озеро Америка на фоне торгового конфликта. Канадцы и премьер Онтарио выступили против.

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка». Идея появилась на фоне очередного обострения торгового конфликта между Вашингтоном и Оттавой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press. Детали Трамп озвучил предложение за несколько часов до заявления премьер-министра Канады Марка Карни о взаимных тарифах на импорт из США. Соединённые Штаты всерьёз рассматривают возможность изменения названия озера Онтарио на озеро Америка, поскольку мы больше не ожидаем иметь много дел с Онтарио — написал он в Truth Social. Предложение напоминает предыдущую инициативу Трампа по переименованию Мексиканского залива в «Американский залив». В то же время озеро Онтарио расположено непосредственно на границе США и Канады, поэтому Вашингтон не может заставить канадцев использовать новое название. Канада введёт новые пошлины на американские товары в ответ на тарифы США Канадцы уже выступили против этой идеи. Жительница Онтарио Патрисия Вайзман заявила, что этого «никогда не произойдёт», а другой житель провинции Пол Батлер назвал политику Трампа разочаровывающей. Озеро Онтарио является одним из Великих озёр Северной Америки. Оно отделяет канадскую провинцию Онтарио от американского штата Нью-Йорк, а на его берегах расположены Торонто и район Баффало. Google предлагает «Американский залив» в поиске Мексиканского залива Премьер Онтарио Даг Форд назвал заявление Трампа «чрезмерной риторикой» и призвал США и Канаду вернуться к переговорам. Предложение прозвучало на фоне торговой войны между странами: администрация Трампа ввела 50%-ные пошлины на часть канадских товаров, а также пригрозила новыми тарифами на автомобили, автозапчасти и сталь. Трамп переименовал Мексиканский залив: что теперь будет на всех картах США