Трамп предложил переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка» — канадцы выступили против
Киев • УНН
Трамп предложил переименовать озеро Онтарио в озеро Америка на фоне торгового конфликта. Канадцы и премьер Онтарио выступили против.
Президент США Дональд Трамп предложил переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка». Идея появилась на фоне очередного обострения торгового конфликта между Вашингтоном и Оттавой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Трамп озвучил предложение за несколько часов до заявления премьер-министра Канады Марка Карни о взаимных тарифах на импорт из США.
Соединённые Штаты всерьёз рассматривают возможность изменения названия озера Онтарио на озеро Америка, поскольку мы больше не ожидаем иметь много дел с Онтарио
Предложение напоминает предыдущую инициативу Трампа по переименованию Мексиканского залива в «Американский залив». В то же время озеро Онтарио расположено непосредственно на границе США и Канады, поэтому Вашингтон не может заставить канадцев использовать новое название.
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Канадцы уже выступили против этой идеи. Жительница Онтарио Патрисия Вайзман заявила, что этого «никогда не произойдёт», а другой житель провинции Пол Батлер назвал политику Трампа разочаровывающей.
Озеро Онтарио является одним из Великих озёр Северной Америки. Оно отделяет канадскую провинцию Онтарио от американского штата Нью-Йорк, а на его берегах расположены Торонто и район Баффало.
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Премьер Онтарио Даг Форд назвал заявление Трампа «чрезмерной риторикой» и призвал США и Канаду вернуться к переговорам.
Предложение прозвучало на фоне торговой войны между странами: администрация Трампа ввела 50%-ные пошлины на часть канадских товаров, а также пригрозила новыми тарифами на автомобили, автозапчасти и сталь.
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