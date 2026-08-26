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Канада введёт новые пошлины на американские товары в ответ на тарифы США

Киев • УНН

 • 528 просмотра

С 8 сентября Канада введёт пошлины в размере 15%, 25% и 50% на американские товары. Оттава также выделит 7,5 млрд долларов для поддержки экономики.

Канада введёт новые пошлины на американские товары в ответ на тарифы США

Канада с 8 сентября введет новые ответные пошлины на американские товары на сумму 27,6 млрд долларов в ответ на американские тарифы. Об этом сообщило Министерство финансов Канады, пишет УНН.

Подробности

Ставки канадских пошлин составят 15%, 25% и 50% и будут соответствовать тарифам США на аналогичные товары. Ограничения охватят, в частности, сталь, молочную продукцию, бытовую технику, сельскохозяйственное оборудование, целлюлозно-бумажную продукцию и электронику.

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В канадском правительстве заявили, что Вашингтон выдвинул во время переговоров новые условия, которые не отвечали интересам Канады. Из-за этого Оттава приостановила переговоры по торговому соглашению.

Наши ответные тарифы "доллар за доллар, ставка за ставку", а также многомиллиардный пакет поддержки защитят работников, фермеров, семьи и предприятия

- заявил министр финансов Франсуа-Филипп Шампань.

Оттава выделит 7,5 млрд долларов на поддержку экономики

Канада также объявила о пакете помощи работникам и бизнесу на 7,5 млрд долларов. Средства направят на поддержку малого и среднего бизнеса, ликвидность предприятий, диверсификацию производства, переподготовку работников и сохранение рабочих мест.

Правительство отметило, что продолжит оценивать последствия американских тарифов и при необходимости будет расширять программы поддержки для секторов, которые понесут наибольшие потери.

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Степан Гафтко

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