Канада запровадить нові мита на американські товари у відповідь на тарифи США

Канада з 8 вересня запровадить нові контрмита на американські товари на суму 27,6 млрд доларів у відповідь на американські тарифи. Про це повідомило Міністерство фінансів Канади, пише УНН.

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Ставки канадських мит становитимуть 15%, 25% та 50% і відповідатимуть тарифам США на аналогічні товари. Обмеження охоплять, зокрема, сталь, молочну продукцію, побутову техніку, сільськогосподарське обладнання, целюлозно-паперову продукцію та електроніку.

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У канадському уряді заявили, що Вашингтон висунув під час переговорів нові умови, які не відповідали інтересам Канади. Через це Оттава призупинила переговори щодо торговельної угоди.

Наші контртарифи "долар за долар, ставка за ставку", а також багатомільярдний пакет підтримки захистять працівників, фермерів, сім'ї та підприємства - заявив міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань.

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Канада також оголосила пакет допомоги працівникам і бізнесу на 7,5 млрд доларів. Кошти спрямують на підтримку малого та середнього бізнесу, ліквідність підприємств, диверсифікацію виробництва, перепідготовку працівників та збереження робочих місць.

Уряд зазначив, що продовжить оцінювати наслідки американських тарифів і за потреби розширюватиме програми підтримки для секторів, які зазнають найбільших втрат.

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