Канада запровадить нові мита на американські товари у відповідь на тарифи США

$44.710.0552.160.09
ukenru
20:46 • 6094 перегляди
Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
18:20 • 23299 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
17:20 • 22235 перегляди
Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналістVideo
16:36 • 15480 перегляди
У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
25 серпня, 15:05 • 19116 перегляди
Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор
25 серпня, 12:05 • 27978 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
Ексклюзив
25 серпня, 11:07 • 25804 перегляди
У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС
Ексклюзив
25 серпня, 09:51 • 25399 перегляди
СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії Photo
Ексклюзив
25 серпня, 09:25 • 24741 перегляди
Вклали гроші в бренд, а можете втратити його: юристка попередила про головну пастку для бізнесу
25 серпня, 08:33 • 21680 перегляди
Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1м/с
58%
751мм
Популярнi новини
"Не може обігнати Чорногорію" - Фіцо виступив проти пришвидшеного вступу України до ЄС25 серпня, 13:06 • 4684 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo25 серпня, 13:15 • 27847 перегляди
Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище25 серпня, 14:06 • 25383 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки25 серпня, 15:14 • 32365 перегляди
У селі на Дніпропетровщині пролунав вибух: влада заявила про "воєнний злочин" та евакуацію людей19:11 • 7764 перегляди
Публікації
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома18:20 • 23293 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки25 серпня, 15:14 • 32520 перегляди
Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище25 серпня, 14:06 • 25485 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo25 серпня, 13:15 • 27944 перегляди
Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена
Ексклюзив
25 серпня, 08:07 • 40598 перегляди
Актуальнi люди
Джон Реткліфф (політик)
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Ірина Мудра
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Краматорськ
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 55691 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 56144 перегляди
Він Дізель заявив, що готовий померти за доньку Пола Вокера та про їх особливий зв'язокPhoto24 серпня, 01:03 • 95792 перегляди
Сандра Буллок показала рідкісні фото дітей та розповіла про сімейне життяPhoto23 серпня, 01:04 • 103065 перегляди
Гейлі Бібер показала, як відсвяткувала другий день народження сина Джастіна БібераPhoto22 серпня, 23:04 • 97434 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The New York Times
SpaceX Starship
Financial Times
The Times

Канада запровадить нові мита на американські товари у відповідь на тарифи США

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Із 8 вересня Канада введе мита 15%, 25% і 50% на американські товари. Оттава також виділить $7,5 млрд для підтримки економіки.

Канада запровадить нові мита на американські товари у відповідь на тарифи США

Канада з 8 вересня запровадить нові контрмита на американські товари на суму 27,6 млрд доларів у відповідь на американські тарифи. Про це повідомило Міністерство фінансів Канади, пише УНН.

Деталі

Ставки канадських мит становитимуть 15%, 25% та 50% і відповідатимуть тарифам США на аналогічні товари. Обмеження охоплять, зокрема, сталь, молочну продукцію, побутову техніку, сільськогосподарське обладнання, целюлозно-паперову продукцію та електроніку.

Трамп назвав прем’єра Канади та очільника Онтаріо "клоунами" і пригрозив Оттаві наслідками25.08.26, 07:32 • 22171 перегляд

У канадському уряді заявили, що Вашингтон висунув під час переговорів нові умови, які не відповідали інтересам Канади. Через це Оттава призупинила переговори щодо торговельної угоди.

Наші контртарифи "долар за долар, ставка за ставку", а також багатомільярдний пакет підтримки захистять працівників, фермерів, сім'ї та підприємства

- заявив міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань.

Оттава виділить 7,5 млрд доларів на підтримку економіки

Канада також оголосила пакет допомоги працівникам і бізнесу на 7,5 млрд доларів. Кошти спрямують на підтримку малого та середнього бізнесу, ліквідність підприємств, диверсифікацію виробництва, перепідготовку працівників та збереження робочих місць.

Уряд зазначив, що продовжить оцінювати наслідки американських тарифів і за потреби розширюватиме програми підтримки для секторів, які зазнають найбільших втрат.

Трамп пригрозив новим 50% митом на канадські авто, запчастини та сталь24.08.26, 18:12 • 3496 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Канада
Сполучені Штати Америки