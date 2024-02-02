Нацгвардія Флориди вирушає до Техасу для боротьби з нелегальною міграцією

Штат Флорида направить бійців своєї Національної гвардії до Техасу для допомоги у боротьбі з напливом нелегальних мігрантів. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

Деталі

Я переконаний, що штат має право зміцнювати свої кордони. І якщо Техас зводить бар'єри, встановлює колючий дріт, щоб не впускати нелегальних мігрантів, я хочу допомогти. Я не хочу бути частиною федерального уряду, який намагається знести ці бар'єри та впустити ще більше нелегалів. Це божевілля. Сьогодні ми маємо намір посилити нашу присутність на південному кордоні. Ми направимо один батальйон Національної гвардії Флориди в Техас і вперше розгорнемо там гвардію штату Флорида сказав губернатор Флориди.

Губернатор зазначив, що гвардійці допомагатимуть Техасу зводити бар'єри та встановлювати колючий дріт, щоб "раз і назавжди зупинити це вторгнення".

Крім Десантіса про готовність відправити бійців Національної гвардії до Техасу заявив губернатор штату Оклахома Кевін Стітт. Про підтримку Техасу також заявляли колишній президент США Дональд Трамп та Ілон Маск.

Контекст

22 січня телеканал Fox News повідомив, що Верховний суд США ухвалив рішення прибрати дротяну огорожу завдовжки 48 км на американсько-мексиканському кордоні в Техасі, встановлену в рамках боротьби з напливом мігрантів. Рішення суду дозволяє прикордонному патрулю на час судового процесу перерізати дріт, розміщений уздовж кордону.

Національна гвардія штату Техас заблокувала допуск співробітників федеральної прикордонної служби на ділянку кордону з Мексикою. Влада штату неодноразово заявляла, що адміністрація США не здійснює охорону кордону належним чином, що призвело до зростання нелегальних мігрантів.

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