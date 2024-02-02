Нацгвардія Флориди вирушає до Техасу для боротьби з нелегальною міграцією

ukenru
29 березня, 19:41 • 43555 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 97803 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116137 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117753 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 233410 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157060 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147662 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133369 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121736 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112891 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 34873 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 33031 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 35488 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31625 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 32688 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 233404 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385933 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441023 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449379 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358785 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116129 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130812 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124994 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98983 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108036 перегляди
Актуальне
Нацгвардія Флориди вирушає до Техасу для боротьби з нелегальною міграцією

Нацгвардія Флориди вирушає до Техасу для боротьби з нелегальною міграцією

Київ • УНН

 • 32367 перегляди

Губернатор Флориди оголосив, що Флорида відправить один батальйон Національної гвардії Флориди до Техасу, щоб допомогти в боротьбі з нелегальною імміграцією, побудувавши загородження і встановивши колючий дріт уздовж кордону.

Штат Флорида направить бійців своєї Національної гвардії до Техасу для допомоги у боротьбі з напливом нелегальних мігрантів. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.

Деталі

Я переконаний, що штат має право зміцнювати свої кордони. І якщо Техас зводить бар'єри, встановлює колючий дріт, щоб не впускати нелегальних мігрантів, я хочу допомогти. Я не хочу бути частиною федерального уряду, який намагається знести ці бар'єри та впустити ще більше нелегалів. Це божевілля. Сьогодні ми маємо намір посилити нашу присутність на південному кордоні. Ми направимо один батальйон Національної гвардії Флориди в Техас і вперше розгорнемо там гвардію штату Флорида

сказав губернатор Флориди.

Губернатор зазначив, що гвардійці допомагатимуть Техасу зводити бар'єри та встановлювати колючий дріт, щоб "раз і назавжди зупинити це вторгнення".

Крім Десантіса про готовність відправити бійців Національної гвардії до Техасу заявив губернатор штату Оклахома Кевін Стітт. Про підтримку Техасу також заявляли колишній президент США Дональд Трамп та Ілон Маск.

Контекст

22 січня телеканал Fox News повідомив, що Верховний суд США ухвалив рішення прибрати дротяну огорожу завдовжки 48 км на американсько-мексиканському кордоні в Техасі, встановлену в рамках боротьби з напливом мігрантів. Рішення суду дозволяє прикордонному патрулю на час судового процесу перерізати дріт, розміщений уздовж кордону.

Національна гвардія штату Техас заблокувала допуск співробітників федеральної прикордонної служби на ділянку кордону з Мексикою. Влада штату неодноразово заявляла, що адміністрація США не здійснює охорону кордону належним чином, що призвело до зростання нелегальних мігрантів.

Криза в Техасі є продовженням передвиборчої гонки – експерт28.01.24, 05:30 • 30211 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини Світу
ron-desantisРон ДеСантіс
foks-niusФокс Ньюс
verkhovnyi-sud-sshaВерховний суд США
meksykaМексика
donald-trampДональд Трамп
tekhasТехас
ilon-maskІлон Маск
spolucheni-shtatyСполучені Штати
florydaФлорида
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28