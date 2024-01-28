Криза в Техасі є продовженням передвиборчої гонки – експерт

Криза в Техасі - це продовження передвиборчих перегонів між республіканцями та демократами, але до "громадянської війни" далеко. Про це заявив аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Єгор Валяренко в ефірі телемарафону Єдині новини, передає УНН.

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Аналітик додав, що хоча Україні до Техасу далеко, саме це питання впливає на виділення американської допомоги нашим Силам оборони.

Республіканці дуже активно просувають свій порядок денний у вирішення питання щодо регулювання перетину кордону біженцями з Мексики і це те питання, яке зараз дуже тісно підв’язане і до виділення коштів на допомогу Україні сказав Валяренко.

Він додав, що той спосіб, який обрав губернатор штату Техас, коли він усупереч рішенню Верховного суду США та закликам адміністрації Байдена продовжив встановлювати різні загородження – це можна сприймати як ще один елемент тиску у просуванні республіканського порядку денного.

Тисячі мігрантів затримані у штаті Техас за звинуваченням у порушенні кордону