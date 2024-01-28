Кризис в Техасе является продолжением предвыборной гонки - эксперт

Кризис в Техасе - это продолжение предвыборной гонки между республиканцами и демократами, но до "гражданской войны" далеко. Об этом заявил аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Егор Валяренко в эфире телемарафона Единые новости, передает УНН.

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Аналитик добавил, что хотя Украине до Техаса далеко, именно этот вопрос влияет на выделение американской помощи нашим Силам обороны.

Республиканцы очень активно продвигают свою повестку дня в решении вопроса по регулированию пересечения границы беженцами из Мексики и это тот вопрос, который сейчас очень тесно подвязан и к выделению средств на помощь Украине сказал Валяренко.

Он добавил, что тот способ, который выбрал губернатор штата Техас, когда он вопреки решению Верховного суда США и призывам администрации Байдена продолжил устанавливать различные заграждения - это можно воспринимать как еще один элемент давления в продвижении республиканской повестки дня.

Тысячи мигрантов задержаны в штате Техас по обвинению в нарушении границы