Кризис в Техасе является продолжением предвыборной гонки - эксперт
Киев • УНН
Кризис в Техасе связан с межпартийным конфликтом из-за безопасности границы и помощи Украине. Однако это не "гражданская война".
Кризис в Техасе - это продолжение предвыборной гонки между республиканцами и демократами, но до "гражданской войны" далеко. Об этом заявил аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Егор Валяренко в эфире телемарафона Единые новости, передает УНН.
Детали
Аналитик добавил, что хотя Украине до Техаса далеко, именно этот вопрос влияет на выделение американской помощи нашим Силам обороны.
Республиканцы очень активно продвигают свою повестку дня в решении вопроса по регулированию пересечения границы беженцами из Мексики и это тот вопрос, который сейчас очень тесно подвязан и к выделению средств на помощь Украине
Он добавил, что тот способ, который выбрал губернатор штата Техас, когда он вопреки решению Верховного суда США и призывам администрации Байдена продолжил устанавливать различные заграждения - это можно воспринимать как еще один элемент давления в продвижении республиканской повестки дня.
Тысячи мигрантов задержаны в штате Техас по обвинению в нарушении границы28 декабрь 2023, 12:29 • 25749 просмотров
Кризис в Техасе является продолжением предвыборной гонки - эксперт
Кризис в Техасе связан с межпартийным конфликтом из-за безопасности границы и помощи Украине. Однако это не "гражданская война".
КНДР запустила несколько крылатых ракет
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет со своего восточного побережья в воскресенье утром. Это произошло через несколько дней после того, как Северная Корея провела испытания новых стратегических крылатых ракет со своего западного побережья в начале этой недели.
Украинский флот заинтересован в британских кораблях - Неижпапа
Командующий ВМС Украины заявил, что они с радостью примут два британских фрегата, которые Великобритания планирует вывести из эксплуатации в 2024 году из-за нехватки моряков. Министр обороны Великобритании ранее заявлял, что 2024 год станет решающим для судьбы Украины и что Великобритания продолжит поддерживать Киев.
На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов
Посольство США предупредило о бандитских нападениях и убийствах туристов на Багамских островах, жертвами которых в этом году стали 18 человек. Посольство посоветовало туристам избегать сопротивления нападавшим и быть особенно осторожными в восточной части Нассау.
WP: Россия ищет новых союзников, чтобы подорвать Запад
Россия считает, что растущие связи с Китаем и развивающимися странами позволяют ей бросить вызов финансовой системе, в которой доминируют США, и Западу. Российские документы свидетельствуют о планах подорвать доллар и создать новый финансовый порядок, в котором не будут доминировать США.
Рано утром в воскресенье в районе Токио произошло землетрясение магнитудой 4,8; угрозы цунами нет, разрушений нет
В воскресенье утром в Токио и прилегающих районах произошло землетрясение магнитудой 4,8 баллов. Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение произошло в 8:59 утра по местному времени в северной части Токийского залива на глубине 80 км. Предупреждение о цунами не объявлялось, сообщений о жертвах или значительных разрушениях не поступало, хотя некоторые транзитные услуги были ненадолго задержаны.
Британия предлагает план завершения войны в Газе - Financial Times
Великобритания предложила план из пяти пунктов для прекращения войны между Израилем и ХАМАСом. План предусматривает немедленную паузу в боевых действиях, что приведет к переговорам о постоянном прекращении огня и устойчивом мире.
Верещук хочет установить ограничения на вечеринки на время войны
Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, обратилась к владельцам развлекательных заведений и местной власти с призывом ограничить проведение провокационных вечеринок в военное время после скандала вокруг "голых вечеринок" в Закарпатской области. Она считает, что нельзя допускать определенных вещей, когда одни люди воюют на фронте, а другие должны проявлять солидарность.
Демографическая ситуация в Украине кризисная, но не критическая - эксперт
По словам заместителя директора Института Птухи, демографическая ситуация в Украине является критической, но еще не достигла критической точки. Ключевыми проблемами являются высокая смертность, быстрое снижение рождаемости и значительный отток мигрантов из-за войны - более 6 миллионов украинцев сейчас находятся за границей. Трудно точно спрогнозировать будущее демографическое развитие.
Самый большой в мире круизный лайнер вышел в первый рейс
Самый большой в мире круизный лайнер "Икона морей" компании Royal Caribbean 27 января отправился в свой первый рейс, рассчитанный на 7 600 пассажиров. Гигантский корабль работает на природном газе, что вызывает беспокойство экологов из-за утечек метана.