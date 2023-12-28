Тысячи мигрантов задержаны в штате Техас по обвинению в нарушении границы

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  73883 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
  •  127580 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
  •  150105 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  144889 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  157838 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  163400 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  176088 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  185273 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  177496 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  167298 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  150641 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132373 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129440 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139228 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
25 декабря  •  132721 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Тысячи мигрантов задержаны в штате Техас по обвинению в нарушении границы

В Техасе задержали почти 10 000 мигрантов за нелегальный въезд; новые законы дают полиции право арестовывать, а местным судьям - депортировать. Правозащитные группы оспаривают конституционность этих законов.

Новости Мира •   •  10969 просмотра
Тысячи мигрантов задержаны в штате Техас по обвинению в нарушении границы

Военные смогут определять получателя единовременного пособия в случае их смерти: подписан закон

Начиная с апреля 2024 года закон позволяет защитникам определять получателей единовременного пособия в случае их гибели.

Политика •   •  14548 просмотра
Военные смогут определять получателя единовременного пособия в случае их смерти: подписан закон

Торнадо прошелся по графству Британии: есть разрушения, людей эвакуировали - видео

"Мини-торнадо" в Большом Манчестере привело к эвакуации около 100 домов; о пострадавших не сообщалось.

Новости Мира •   •  11559 просмотра
Торнадо прошелся по графству Британии: есть разрушения, людей эвакуировали - видео

российские оккупанты превращают порт Бердянска в военный объект, размещая там тяжелую технику

Оккупанты превращают Бердянский порт в военный объект, вывозят награбленное, завозят боеприпасы и тяжелую технику. Порт находится под строгим контролем, строятся укрепления.

Война •   •  15701 просмотра
российские оккупанты превращают порт Бердянска в военный объект, размещая там тяжелую технику

С начала эпидсезона от гриппа в Украине умерли четыре человека

В Украине в этом сезоне зарегистрировано 1,7 миллиона случаев респираторных заболеваний, причем 56% из заболевших - дети. Известно о четырех летальных случаях от гриппа.

COVID-19 •   •  14832 просмотра
С начала эпидсезона от гриппа в Украине умерли четыре человека

Брызнул перцовым газом в глаза пограничнику: вблизи границы с Румынией задержали агрессивного нарушителя

Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался сбежать в Румынию; во время задержания он напал на них с перцовым баллончиком. В результате инцидента один пограничник получил химический ожог глаз.

Криминал и ЧП •   •  12055 просмотра
Брызнул перцовым газом в глаза пограничнику: вблизи границы с Румынией задержали агрессивного нарушителя

В результате вражеского авиаудара по Глушковке на Харьковщине ранены три женщины

Три женщины в возрасте 58, 60 и 76 лет были ранены в результате российского авиаудара по Глушковке.

Война •   •  16886 просмотра
В результате вражеского авиаудара по Глушковке на Харьковщине ранены три женщины

Украина и Молдова обсудили синхронизацию электронных очередей на границе для ускорения транзита

Украина и Молдова намерены синхронизировать свои системы электронной очереди для ускорения транзита товаров на молдавско-румынской границе. Для ускорения этого процесса договорено о техническом сотрудничестве.

Экономика •   •  22075 просмотра
Украина и Молдова обсудили синхронизацию электронных очередей на границе для ускорения транзита

В Киеве с 4 января заработают 44 пункта утилизации елок

С 4 января в Киеве открываются 44 пункта приема новогодних елок, где их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Принимаются только ненакрашенные живые елки.

Общество •   •  16499 просмотра
В Киеве с 4 января заработают 44 пункта утилизации елок

Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на должность президента Украинской ассоциации футбола

Андрей Шевченко является единственным кандидатом на должность президента Украинской ассоциации футбола, выборы назначены на 25 января 2024 года.

Спорт •   •  12743 просмотра
Андрей Шевченко стал единственным кандидатом на должность президента Украинской ассоциации футбола