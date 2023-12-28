Тысячи мигрантов задержаны в штате Техас по обвинению в нарушении границы

За последние годы власти Техаса задержали почти 10 000 мигрантов по обвинениям в незаконном проникновении на территорию страны. В частности, в марте принят новый закон, который дает право полиции задерживать мигрантов, въезжающих в штат нелегально. Это дает право местным судьям издавать приказы о депортации, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

СМИ рассказывают историю Абдулы, 32-летнего мигранта из Магамы, Мавритания. Он политический активист, который сбежал из Мавритании, опасаясь преследований.

После пересечения американо-мексиканской границы он провел несколько недель в отдаленной тюрьме Техаса по обвинению в нарушении местных законов.

Я провел много часов без сна, сидя на полу - сказал Абдул.

Мужчина говорил при условии, что его фамилия не будет опубликована, чтобы не поставить под угрозу его просьбу о предоставлении убежища.

На снимке для СМИ видны шрамы от операции после лечения травм, якобы нанесённых ему мавританской полицией.

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Начиная с марта, Техас разрешил полиции арестовывать мигрантов, которые нелегально въезжают в штат, и предоставит местным судьям полномочия высылать их из страны. Новый закон появился через два года после того, как Техас начал менее масштабную операцию по аресту мигрантов за нарушение границы. Операция также имела целью целью остановить нелегальное пересечение границы.

Впрочем, результаты исследования ставят под сомнение влияние арестов на сдерживание иммиграции. Сообщается, что Техас готовится предоставить полиции еще более широкие полномочия задерживать мигрантов по обвинениям в нелегальном въезде в страну. Правозащитные организации уже подали в суд, чтобы остановить новый закон, подписанный губернатором-республиканцем Грегом Эбботтом, называя его неконституционным и посягающим на иммиграционные полномочия правительства США.

С 2021 года власти Техаса арестовали почти 10 000 мигрантов по обвинению в нарушении границы в рамках операции, которую Эбботт назвал "арест и тюрьма": Владельцы приграничных земельных участков заключают соглашения со штатом, санкционируя аресты за нарушение границы, расчищая путь правоохранителям для задержания мигрантов, которые въезжают в США через эти участки.

Эти аресты были обжалованы в судах на предмет нарушения конституционных норм, в частности, в связи с нарушением надлежащей правовой процедуры. Недавно один землевладелец обратился к чиновникам с просьбой прекратить незаконные аресты его собственности, утверждая, что власти никогда не имели на это разрешения.

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Губернатор штата предполагал, что аресты за нарушение границы дадут быстрые результаты.

Когда люди начнут узнавать об этом, они перестанут пересекать границу Техаса - сказал он в интервью Fox News.

Эбботт объяснял свою позицию в СМИ в июле 2021 года, когда количество пересечений техасско-мексиканской границы достигло 1,2 миллиона.

В этом месяце Эбботт предположил, что Техас может вскоре отказаться от арестов за нарушение границы, поскольку он продвигается вперед, вводя обвинения в нелегальном въезде, которые могут быть предъявлены практически в любой точке штата, в том числе за сотни миль от границы.

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