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ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа, которые дрейфуют в Индийском океане

Киев  •  УНН

24 декабрь 2023, 15:14  •  17083 просмотра

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ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа на море; сообщается о критическом состоянии, один погибший.

ООН призвала спасти 185 беженцев рохинджа, преимущественно женщин и детей, с лодки, терпящей бедствие в Индийском океане, возле Андаманских и Никобарских островов. На лодке находятся в основном женщины и дети, на борту около 70 детей и 88 женщин. Один человек уже погиб, еще несколько находятся в тяжелом состоянии, передает УНН.

Детали

По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), "по меньшей мере десяток беженцев находятся в критическом состоянии, а один человек, по сообщениям, погиб".

Гораздо больше людей могут погибнуть (...) без своевременного спасения

- пояснил представитель Управления Бабар Балох.

Управление по делам беженцев по делам беженцев ООН обращается ко всем прибрежным органам власти в этом районе с просьбой срочно спасти людей.

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Справка

Тысячи мусульманских рохинджа, которые подвергаются преследованиям в Мьянме, ежегодно отправляются в рискованные путешествия из Мьянмы и лагерей для беженцев в Бангладеш, затем пытаясь добраться Малайзии и Индонезии.

По данным УВКБ ООН, в 2022 году более 2000 рохинджа пытались совершить это рискованное путешествие в страны Юго-Восточной Азии.

Согласно заявлению, с прошлого года более 570 человек, в том числе беженцы рохинджа, были убиты или пропали без вести в регионе. включая беженцев рохинджа, были убиты или пропали без вести в регионе.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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ООН закликає врятувати 185 біженців рохінджа, які дрейфують в Індійському океані
UN calls for rescue of 185 Rohingya refugees adrift in Indian Ocean
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